Estaba internada con coronavirus: dieron de alta a Mónica Barrera

Compartir esta noticia:











La referente social del comedor Luz de Esperanza completará su tratamiento en un hotel.

Este mediodía Mónica Barrera fue trasladada en ambulancia hacia un hotel “a esperar el hisopado negativo” y continuar el “tratamiento por boca”.

“Buenos días, hoy ya me voy al hotel”, contó en las redes sociales. Barrera estuvo internada desde el domingo en el CEAR de Santa Rosa, donde llegó a tener que ser asistida con oxígeno.

“Ya me puedo ir a terminar mi tratamiento al Hotel. Le quiero dar las gracias a todos los médicos, enfermeras, kinesiólogos, hay que destacar mucho al equipo de salud que trabaja mucho”, añadió

“Hoy me voy recuperada del covid, se me complicaron los pulmones, con oxígeno, pero gracias a todo ese equipo técnico que tiene Salud, que es excelente, es intachable, me recuperé. Gracias señor ministro por tener el equipo tan hermoso, por tan buena atención”, indicó.

“Les pido que valoren esa gente que tienen trabajando, valen oro, permanentemente brindando contención cuando llorábamos, porque se pasan muchas cosas feas acá. Le agradezco a mi familia, a mis amigos, funcionarios, gente que no esperaba, a todos muchas gracias por el acompañamiento

“Me voy a recuperar pronto. Sé que atrás mío hay mucha gente que me necesita, como decía mi vieja, yerba mala, nunca muere. ¡Mónica presente, nos vemos!”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios