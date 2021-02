Hotel Cafulcurá: “Está en duda si se continúa el negocio”

Compartir esta noticia:











El empresario Luis Bertone, uno de los propietarios del histórico hotel santarroseño, manifestó la necesidad de que le permitan abrir el hotel. Se quejó de la Municipalidad porque le prohíbe abrir porque la escalera no cumple con la normativa: “en Buenos Aires o Rosario la permiten, en Santa Rosa no contemplan que hay edificios que tienen 60 años. Es imposible demolerla”.

El miércoles se llevó a cabo una audiencia en la subsecretaría del Trabajo, presidida por el subsecretario de Relaciones Laborales, Eduardo Santiago Senén González, Luis Bertone, titular del Hotel Cafulcurá y Graciela Ortiz, secretaria general de UTHGRA, en representación de los trabajadores.









Sobre la reunión, Luis Bertone expresó que “el motivo era una queja de los empleados, evidentemente como todos los gastronómicos no la estamos pasando bien y desde marzo que no se trabaja”.

Detalló que los empleados: “vienen cobrando sin trabajar un 60% del sueldo aproximadamente y eso ha devenido en muchos problemas, porque con la inflación que hay en la Argentina es muy difícil vivir en esas condiciones. Así que estamos luchando para satisfacer y poner esto en funcionamiento”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

Manifestó que quieren abrir el hotel, pero que se lo impide la Municipalidad: “pone demasiadas trabas y de alguna manera nos corre el arco, ya que el año pasado nos pidió determinadas cuestiones de accesibilidad como rampas, y ahora salen con que la escalera no cumple con la normativa, entonces se hace imposible el negocio, porque no se puede demoler una escalera de 14 pisos, así que estamos luchando contra la burocracia para ver si podemos seguir trabajando en La Pampa”.

-¿Hay una próxima reunión?

-Quedamos que el martes nos volvemos a reunir y que íbamos a consultar con los contadores sobre las dudas que los empleados y el gremio tenían sobre la liquidación de los aguinaldos y de los días trabajados, pero no es el principal problema que tenemos, sino que no podemos trabajar.

-Usted responsabiliza a la Municipalidad de Santa Rosa y no al Gobierno pampeano

-Al Gobierno no, y no a toda la municipalidad, pero hay gente que cuando uno le plantea sobre la situación de los edificios de 60 años, la respuesta del funcionario es a mí no me importa, entonces es muy difícil producir y trabajar en conjunto con la municipalidad tratando de buscar soluciones. Además, hay cosas que pide el funcionario que son inviables y no son importantes, por ejemplo, lo de la escalera, cumplen con todas las disposiciones de ciudades como Buenos Aires o Rosario.

“En Santa Rosa ni siquiera se contemplan que hay edificios que tienen 60 años y que deben ser tratados de una manera diferencial con respecto a un edificio que está por construirse. Acá es imposible demoler una escalera de hormigón armado de 14 pisos”.

-Pero en está situación, la variable de ajuste son los empleados que están pasando una situación difícil

-Sin duda, es como yo le dije ayer al gremio acá está en duda si se continua con el negocio, con las fuentes laborales, no es una cuestión de más o menos aguinaldo y no estamos siendo escuchado por estos funcionarios.

Aclaró que “no responsabilizó al intendente, ni siquiera debe estar enterado de estas cuestiones, pero hay una realidad que me la dicen los arquitectos que todos prefieren construir en Toay y no en Santa Rosa, ya que dicen que es imposible, que hay un cúmulo de medidas burocráticas innecesarias completamente fuera de la realidad. Tenemos determinada gente en posiciones de poder que impide cualquier tipo de desarrollo e inversión”.

-¿El hotel Cafulcurá esta alquilado por el Gobierno de La Pampa para los aislados por el coronavirus?

-Esta alquilado, pero ahora no hay internados ni aislados, se retiraron hace dos semanas. Evidentemente el Ministerio de Salud no está necesitando, veremos a ver qué pasa, pero de todas maneras lo más importante es poder trabajar con clientes y aparentemente hay mucho tráfico hacia el sur, lo que pedimos es que necesitamos y queremos trabajar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios