Plan B en Chile: En un municipio de 400 mil personas ya vacunaron más de 50 mil vecinos

Compartir esta noticia:











Este viernes Plan B pudo saber que en una comuna de Santiago que tiene alrededor de 400 mil personas ya se han vacunado 50.871 vecinos. Además, conversó con una de las personas que recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac.

En la comuna de La Florida, en Santiago de Chile, el municipio informó que 50.871 personas recibieron su primera dosis de la vacuna Sinovac. “El objetivo del Espacio Esperanza era que el proceso de vacuna fuera digno, rápido y seguro. Cuando escucho a los vecinos, sé que estamos cumpliendo esa meta”, indicó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.









Para la vacunación se armó un dispositivo en el estadio del equipo del Audax Italiano, denominado Espacio Esperanza.

El jefe comunal, agregó: “Tenemos 120 boxes de atención y más de 300 funcionarios trabajando todo el día. Tenemos una capacidad instalada para vacunar a siete mil personas al día. Estamos realmente orgullosos. Tenía que ser una atención de primera. Lo que estamos haciendo hoy, es mucho más que tocar un brazo, es tocar corazones” dijo Carter.

Entre los vacunados estuvo Eugenio Matamala un exempleado bancario de 66 años, que mostró su felicidad por haber recibido la primera dosis de la vacuna: “me parece espectacular este proceso. Les da mucha tranquilidad a las personas para vacunarse. Se ha hecho un trabajo realmente excepcional. Se ve una preocupación por la gente y un acercamiento a las personas. Me he sentido seguro con la vacuna y tranquilo. Vine con mucha confianza”.

Desde la comuna también informaron que una mujer de 96 años, llamada Leonila González, poco después de la 8 de la mañana, se transformó en la primera persona vacunada contra el covid-19 en la comuna: “Lo único que le dije a mi hija, era que quería ser la primera. No pensé que me pasaría. Gracias a Dios, siempre me dan prioridad por mi edad”, planteó Leonila.

Otro dato clave de la vacunación es Berta Tobar, de 97 años, vive en el sector de Trinidad de La Florida y fue vacunada contra el covid-19 en su hogar. Esto, gracias al programa Médico a Domicilio de la municipalidad. Dicha instancia, está inoculando en las casas a las personas mayores de 90 años y postrados.

Esta semana llegaron a Chile un nuevo cargamento con 161.850 vacunas de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus y las dosis serán destinadas «preferentemente» a trabajadores de la educación, indicaron las autoridades.

El titular de la cartera sanitaria adelantó también que la próxima semana se espera la llegada de otro cargamento con 190.000 dosis de los mismos laboratorios y el arribo de 4 millones de dosis de la china Sinovac.

En Chile llevan vacunados 2.670.139 personas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios