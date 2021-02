Diputados de la UCR rechazaron el vacunatorio VIP: “Generan indignantes privilegios”

Compartir esta noticia:











El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de La Pampa, mediante un proyecto de resolución, repudiaron “enérgicamente los hechos acontecidos en el Ministerio de Salud de la Nación por medio de los cuales se permitió la vacunación de un grupo de personas vinculadas al Gobierno Nacional, violando el orden de prioridades establecido por las propias autoridades sanitarias, generando indignantes privilegios”.









En los fundamentos los legisladores señalan que “el presente proyecto de resolución busca dejar sentado el más firme rechazo al vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud de la Nación, a través del cual se incumplió con el orden de prioridades establecidos por las propias autoridades. El hecho que un grupo de personas, por sus influencias y vínculos con el Gobierno Nacional, haya podido acceder a la vacuna, en desmedro de aquellas personas que han cumplido con los requisitos para acceder a la misma conforme el plan de vacunación diseñado, constituye una burla a todos los argentinos. Más aún con el manifiesto retraso en el cronograma de vacunación que, según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Salud, se aplicaron hasta ahora un total de 633.637 dosis: 391.975 de la primera y 241.662 de la segunda. Esto implica que el 0,86% de la población recibió la primera dosis de la vacuna y solo el 0,54% recibió ambas”.

“Hechos de tal envergadura no podían terminar de otra forma que con la renuncia del Ministro Ginez González García y el inicio de las actuaciones penales correspondientes. Si bien el ex Ministro nos tenía acostumbrados con sus declaraciones desorbitadas («estoy mucho más preocupado por el dengue»; «Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, no creía que iba a llegar en verano, nos sorprendió», «es mucho peor la gripe que el Covid-19”, entre otras) y sus definiciones zigzagueantes desde el inicio de la pandemia, los hechos ocurridos demuestran una perversidad inusitada”.

Continuaron indicando que “Acceder a la vacuna por fuera de los carriles establecidos, ya sea por amistad o pertenecer a algún estamento de poder económico o político, constituyen hechos reprobados legal y moralmente, a la par que violan el derecho humano a la salud de todas aquellas personas que ven postergado el acceso a la vacuna a raíz de estos hechos”.

Finalmente expresan que “estos acontecimientos que involucran a las máximas autoridades de la cartera encargada de gestionar las medidas en el marco de esta pandemia no pueden quedar exentos de responsabilidad penal, por ello esperamos la mayor celeridad en la investigación penal iniciada y que a la brevedad, los responsables de estos actos repudiables tengan la sanción correspondiente”.

