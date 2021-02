Muerte de Mario Ayala: “Fue inhumano todo lo que pasó”

Compartir esta noticia:











Marcelo Schamine fue junto a Mario Ayala al torneo Centro de la República en Río Cuarto. Destacó que todo lo que pasó tras la caída de Mario: “fue un caos”. Destacó que junto al equipo quieren que se esclarezcan los hechos y si hubo negligencias por parte de la organización del torneo









El exjugador Mario Ayala falleció el domingo luego de un ataque cardíaco. Había ido a Río Cuarto, con su equipo Los Amigos de Santa Rosa para participar en el torneo Centro de la República.

Como ya contó el delegado y uno de los organizadores del equipo en el que jugaba Mario Ayala, Carlos Alberto Morales, se produjeron varias irregularidades como que la ambulancia estaba a cien metros y que no arrancó cuando se produjo la descompostura del exjugador pampeano

“Llega la ambulancia, bajan tres personas y chicos que eran de Río Cuarto nos dijeron que esas personas no eran idóneas, que no eran paramédicos. Lo levantan a Mario y lo llevan al hospital”, precisó para agregar que la ambulancia no contaba con el equipamiento suficiente.

No sólo responsabilizó a Massucco (el principal organizador) de las falencias, sino también a otros que participaban de la organización del certamen, entre ellos algunos pampeanos.

También otro jugador, Diego Martín Velazquez, responsabilizó y criticó duramente a la organización.



A casi una semana de la muerte de Mario, Plan B habló con Marcelo que contó que el equipo se vio muy afectado por la muerte de Mario: “somos un equipo fuerte, pero todo fue muy duro, muchos y me incluyo seguimos llorando”.

Recordó que “Mario se cayó a 20 metros mío. Yo seguí la jugada y no sabía que pasaba. Al verlo en el suelo fui a socorrerlo cómo la mayoría de lo que estábamos ahí. Pedían agua, les sacaban los botines. Tratamos de acomodarlo para hacerle masajes en el pecho. Fue todo un caos”.

De la ambulancia bajan un chofer y una mujer: “Cuando llegó la camilla lo cargamos, pero no se destraba era un momento de locura. Y al subirlo el personal de la ambulancia se subió adelante, no entendíamos porque, entonces se subió el Pájaro, un compañero nuestro atrás”.

“Nos contó el Pájaro que en la ambulancia pedía que le dieran oxígeno y que pasarán para atrás, hasta que en un momento le hicieron caso”.

Por otro lado, desde afuera de la ambulancia Mario y sus compañeros: “veíamos que la ambulancia cuando aceleraba largaba humo por todos lados”.

Destacó que después de la muerte de su compañero: “no se nos acercaron para saber si necesitábamos algo. Tenían la posibilidad de suspender todo, pero no les importó y siguieron jugando como si hubiese muerto un perro. Fue inhumano todo lo que pasó”.

Comentó que en estos días seguramente se reunirán con la familia y pedirán que se esclarezcan los hechos y “si hay responsables por la muerte de nuestro compañero tienen que pagar”.

Finalizó lamentándose que “siento que se hubiese estado todo como corresponde, tal vez Mario hubiese tenido una segunda oportunidad”.

