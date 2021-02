Romina Regis: “El policía lo debería tener él, así mi familia y todo un pueblo está resguardado”

Compartir esta noticia:











La docente de Caleufú, Romina Regis, manifestó que esta agradecida por las nuevas medidas que se tomaron para protegerla, pero igualmente tiene miedo por su familia, ya que nadie le asegura que su victimario ataque a algún familiar de ella.

El sábado se organizó una importante manifestación en Caleufú para manifestar el apoyo de la localidad a Romina Regis, docente amenazada de muerte por su expareja.









La marcha se llevó adelante en la plaza de la localidad y contó con el apoyo de muchos vecinos: “Se me juntaron un montón de sensaciones, de ahogo, de emoción de ver a mi familia y un montón de mujeres de todas las edades. El acompañamiento la verdad fue muy grande”, contó Romina al periodista Daniel Lucchelli.

“Lamentablemente uno se tuvo que exponer de esa manera para que la justicia me escuche, y estar expuesta implica un montón de cosas porque no estoy sola, sino también mi familia que hoy también está en peligro”.

Relató que el viernes se reunió con personal de la Subsecretaria de la Mujer que “fueron las que me informaron las medidas que me daban por mi seguridad”.

Ese día también fue a General Pico: “para una entrevista con la fiscal, yo hice una denuncia el 4 de enero por amenazas desde dentro de la cárcel, la cual como me explicaron se perdió. Y se enteraron desde la justicia porque salí en los medios a decirlo. Recién el jueves la fiscal tenía en mano la denuncia y por eso me llaman para declarar y lo dejan detenido hasta el 1 de marzo porque tienen toda esta semana para investigar”.

-¿Hasta el 1 de marzo está en la cárcel?

-Si, mientras se investigue esta nueva denuncia, ahora puede pasar que lo liberen o le abran una nueva causa y quede detenido no lo sé, porque no se comunicó nadie de la justicia conmigo. Me enteró por los medios y porque habló con el comisario de Caleufú donde me dice que el policía lo voy a tener desde el 1 de marzo.

-Una de las medidas de seguridad es tener un policía las 24 horas

-Yo lo hablé con el comisario y le estoy super agradecida. Desde el momento que hice la primera denuncia siempre estuvo a disposición, con el patrullero con su celular. Me tomó todas y cada una de las denuncias con profesionalidad.

“También se que se armó una red de contención con las distintas instituciones. Yo tengo dos hijas una va a otra institución y necesito que la protejan a ella. Yo voy a estar protegida con el policía el botón antipánico, pero el resto de mi familia queda expuesta, es una persona capaz de todo que sale con tanto odio y bronca. A mí nadie me acredita que a mi papá no le van a hacer nada en el taller o que mis sobrinos van a estar bien. Tengo una hija que juega al basquetbol, que voy a decirle que no salga más. Tengo miedo”.

“Yo agradezco todas las medidas que pusieron, pero me hubiese gustado que el policía lo tenga él, porque yo no soy delincuente, yo no salgo a matar gente y amenazar, así mi familia y todo un pueblo queda resguardado”.

-¿Tendrá condena social por parte del pueblo?

-No le importa. Es una persona que no tiene vergüenza se lleva el mundo por adelante. Es más ya tiene su casa en condiciones ayer se la estaban limpiando.

