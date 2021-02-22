Eduardo Duhalde y Daniel Scioli, en una lista del vacunatorio del Hospital Posadas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que el Gobierno ya instruyó al Hospital Posadas para que dé a conocer la “lista de los turnos que se entregaron” para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus para así poder “transparentar la trazabilidad” de las dosis aplicadas.
El Gobierno difundió un listado de dirigentes que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V en el Posadas.
Estos son los nombres que difundieron
FERNANDEZ ALBERTO
VITOBELLO JULIO
BIONDI JUAN
MARTÍN MARCELO
COLLAZO ESTEBAN
RITACCO NICOLAS
SOLA FELIPE
NEME JORGE
GUZMÁN MARTÍN
MALLAMACE MELINA
VOSKANYAN VERA
CHODOS SERGIO
SALINAS PABLO
COLODENCO MAIA
SCIOLI DANIEL
PEPPO OSCAR
ZANNINI CARLOS
GONZALEZ GINES
BONELLI LISANDRO AMELIO
DIAZ BAZAN JUDIT
GUILLE MARCELO ARIEL
MONSALVO MAURICIO ALBERTO
SABIGNOSO MARTIN HORACIO
MEDINA ARNALDO
DÀMICO CLAUDIO MIGUEL
CORCHUELO JOSE
BARRIONUEVO HECTOR
GALLARDO PATRICIA
FONTELA MARIANO ALBERTO
LEIBOVICH ANDRES JOAQUIN
INSUA HORACIO
ZANARINI EUGENIO DANIEL
REARTE ANALÍA
SAULLE JUAN PABLO
AQUINO ANALÍA
COSTA ALEJANDRO
CASTELLI JUAN
DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
MIRANDA GRACIELA
BURGO FILOMENA MARTA
PAEZ DALESSANDRO
LOPEZ IRENE
MANDRACCIO NESTOR
MICHI GABRIEL
DEVOTO JORGE HECTOR
ALSUA PATRICIA
PEPE LORENZO ANTONIO
DUHALDE MARCELO JORGE
CURTO HUGO
DUHALDE EDUARDO
GONZALEZ HILDA
MAO CARLOS
DUHALDE MARIA EVA
DUHALDE JULIANA
GILARDI CARLOS ARIEL
MORICHETTI YAEL
AVELLA CARLOS ALBERTO
SOUTO JUAN
MARTELLETTI CAMILO
GONZALEZ MIGUEL ANGEL
MANUKIAN SEZA
VERBINSKY HORACIO
NOYA ALDREY LOURDES
NOYA ALDREY MATILDE
NOYA ALDREY DOLORES
GUILLE FELIX EULOGIO
ALDREY FLORENCIO
TAIANA JORGE ENRIQUE
SCHACHTER SALOMÓN
VALDES EDUARDO FELIX