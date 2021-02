Estafa y destrato: le vaciaron la cuenta y nadie se hizo cargo

Compartir esta noticia:











Silvia Beatriz Naval, esposa del ex legislador del MoFePa, Héctor Fazzini, denunció al Banco Santander Río por no atender sus reclamos, luego de que le vaciaran una cuenta a fines de enero.

A través de las redes sociales Naval alertó a clientes del banco y afirmó que “un domingo, mientras viajaba a Córdoba por una operación de mi hijo entraron a mi homebanking y me vaciaron la cuenta, sacaron el crédito preacordado DE $450.000 (ahora me dicen que debo pagar 72 cuotas de $28.745)”.

“SACARON LA $$$ DEL FONDO COMUN DE INVERSION DE RESCSTE INMEDIATO, COMPRARON 200 DOLARES Y TRANSFIERON TODO (había 25u$d mas) todo a cuentas del Banco Santander y 1 del Banco Hipotecario. Tengo nombres, cuit, números de cuentas. NUNCA PERDI TARJETAS NI DI MI CLAVE . PUES EL BANCO DICE QUE YO DI MIS CLAVES. Tengo mucho más para decir del DESTRATO SUFRIDO EN ESTOS 20 DÍAS”, agregó.

“ME DEJARON EN CORDOBA SIN 1$, NECESITABA DINERO PARA PAGAR LAS OPERACIONES (2 operaciones en 1 semana) y hasta negaron que había llevado la denuncia penal a la sucursal 25”, precisó.

Naval hizo pública su pesadilla luego de que pasaran 20 días y el banco Santander no le brindó ningún tipo de explicaciones. Además, la perjudicada presentó en Defensa del Consumidor y solicitó una medida cautelar.

Según detalló este martes en declaraciones radiales, el domingo 31 de enero, Silvia viajó a Córdoba porque uno de sus hijos debía realizarse una intervención quirúrgica en un ojo, por un desprendimiento de retina. El lunes 1º de febrero quiso ingresar a su home banking para pagar la tarjeta de crédito pero ya no la reconocía como usuaria. Como es habitual, hizo dos intentos y desistió, para que no se le bloqueara la cuanta.

Al día siguiente fue a un cajero y descubrió la estafa: Le habían realizado dos extracciones en Casa Central, en Buenos Aires por 10 mil pesos cada una. Habían sido realizadas, con su tarjeta de débito.

También descubrió que sacaron 66 mil pesos y el crédito automático por 450 mil pesos. El lunes hicieron transferencias, compraron 200 dólares, pagaron servicios y libraron un e-check por 50 mil pesos. Hasta se llevaron un fondo de inversión por 127 mil pesos, detalló a periodistas de Radio Noticias, porque no había pagado la tarjeta. Inmediatamente acudió a una fiscalía a radicar la denuncia penal.

Silvia todavía no sabe qué pasó. Quiso comunicarse con el banco, para avisar y obtener alguna explicación. Llamó al 0800, a todos los números del banco y no pudo comunicarse. Finalmente pudo hablar con su oficial de cuenta, en Santa Rosa y logró que bloquearan otras transferencias programadas.

En Córdoba la atendieron y le aseguraron que recibiría un llamado de Buenos Aires, de Casa Central, algo que nunca pasó. Luego, desde el oficial de cuenta de la sucursal de Santa Rosa, le avisaron que la denuncia penal radicada en Córdoba, nunca llegó a esta ciudad. Finalmente, el viernes 12 de febrero le mandaron un mail de tres renglones, diciendo que rechazaban su denuncia. Para el banco, Silvia cedió su clave a alguien, pero no dicen cómo llegaron a esa conclusión.

Naval asegura que el banco no tiene ningún argumento técnico sobre que pasó. Y en la sucursal de Santa Rosa, no fue atendida. Nunca la llamaron, aunque es clienta desde hace más de 30 años, pero sí le mandaron el vencimiento de la primera cuota del crédito, de más de 28.000 pesos.

Silvia sabe a qué cuentas fue transferido su dinero y también registró los usuarios de Direct TV cuyos servicios pagaron desde su cuenta. Para el banco es un problema personal y debe hacer acciones legales contra quienes le hayan robado. “Lo más doloroso no es la estafa, sino el destrato del Santander. En 30 años nunca tuve un descubierto, no me atrasé un día con la tarjeta. En toda mi vida pedí dos créditos y pagué las cuotas en tiempo y forma”, concluyó.

