Romina Regis y la prisión domiciliara a Soto: “desde ayer estoy mal, en el pueblo no creen en la justicia”

Compartir esta noticia:











La docente se mostró sorprendida por la prisión domiciliaria otorgada a José Luis Soto. Reiteraron el pedido de pericias psiquiátricas para el agresor. Liliana Robledo también criticó la liberación y pidió el acompañamiento de la comunidad para proteger a Romina.

Este martes, Romina Regis, declaró en General Pico ante el juez Pascual, en una nueva audiencia, luego de la liberación de su agresor José Luis Soto, a quien se le otorgó la prisión domiciliaria y una restricción de acercamiento.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En su exposición ante los tribunales, Romina fue acompañada por la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo y el equipo interdisciplinario del gobierno pampeano, quienes, al término de esta nota, esperaban las nuevas medidas que tomará la justicia ante este caso.

Regis se refirió a la prisión domiciliaria otorgada a Soto y manifestó su sorpresa. “Desde ayer estoy mal. En la declaración de hoy me acompañó el policía que me custodia y las chicas de la Secretaría de la Mujer, con Liliana Robledo”, dijo.

“Esta audiencia es para seguir pidiendo la pericia psiquiátrica para él. Me sorprendí cuando me avisaron (que le habían dado la prisión domiciliaria). Y en el pueblo están todos más sorprendidos, no creen en la justicia”, afirmó al periodista Daniel Lucchelli.

Romina Regis afirmó que Soto estará con prisión domiciliaria en el domicilio de un familiar. “En mi caso, yo estoy trabajando. Ya declaré y conté mi historia, mi relación con él, cómo me sentía y y mis hijas”, agregó.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, afirmó que “estamos acompañando a Romina y nuestra abogada participó de la audiencia. Estamos esperando que finalice y esperamos que las medidas que tome el juez sean las mejores para Romina y su entorno. Igual que Romina, estamos absolutamente sorprendidas con la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, por lo que significa para esta persona con sus patrones de conducta”.

“Acá estamos acompañándola y avanzaremos en decisiones judiciales en su conjunto y también trabajando arduamente en la comunidad, para que nos ayude en el cuidado de Romina y su entorno”, afirmó Robledo.

“Esta es una situación complicada y por eso es necesario el acompañamiento de la sociedad. Romina tiene la custodia policial y los organismos trabajando en la temática y demás. Todos debemos estar pendientes y ayudarla a pasar este proceso. Y que esa persona (por su agresor) o se resociabiliza o cambia sus patrones de conducta. Pero para eso, necesitamos que intervenga toda la comunidad en general y que todos sean parte del proceso de cambio y de no violencia que impulsamos en la provincia”, dijo la secretaria de la Mujer.

“Ahora estamos esperando a que termine la audiencia y esperaremos la nueva resolución del juez Pascual, para ver en qué terminos tenemos que trabajar todos los organismos. Ya hemos avanzado y el trabajo interdisciplinario está, ahora hay que abordar a esa persona y que trabaje sus patrones de violencia y vamos a trabajar con el Ente de Políticas Sociabilizadoras, que tienen un programa para varones violentos y esperamos que se sume a este programa. Si no lo hace, va a repetir el patrón con otras parejas y es necesario que acepte el tratamiento y que modifique sus patrones de conducta”, cerró Liliana Robledo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios