Se acercan las elecciones: “El peronismo no puede darse el lujo de tener una interna competitiva”

El diputado provincial, Espartaco Marín, manifestó que el peronismo pampeano debe intentar lograr una lista única para las elecciones legislativa de este año. Destacó que hay “espacio para todos, sobre todo para los sectores más representativos del justicialismo de La Pampa”.









Hace unos días se conoció la lista de los candidatos para integrar el Consejo Nacional del Partido Justicialista, que encabeza el presidente Alberto Fernández. Hay cuatro pampeanos que integran la lista son el gobernador Sergio Ziliotto, el exmandatario provincial Carlos Verna, la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso y Yamila Mustafá, directora de Casas de la Juventud. Hay dos representantes de la Plural y dos del kirchnerismo.

En el programa Las Dos Verdades por Radio Mitre Santa Rosa, el diputado provincial Espartaco Marín fue consultado de porque no fue convocado su padre, Rubén Marín: “El presidente del partido manifestó públicamente que le había dicho al titular del PJ nacional, su intención, que la viene haciendo publica desde hace más de un año, de renunciar al PJ de La Pampa, y por ende no esperaba un cargo producto de su desvinculación del PJ provincial”.

-Entonces, ¿cuál es tu sensación?

-Claramente tiene que ver con que Rubén Marín conjuntamente con Gioja y distintos actores de la coordinación de acción política del PJ fueron quienes terminaron armando el Frente de Todos, convocando a sectores que no estaban dentro del partido y también participó cuando el partido estuvo intervenido y de aquel Congreso famoso en Ferro en Buenos Aires, donde se consagró igualmente la unidad del justicialismo. Entonces me parece que el peronismo no puede darse el lujo de no tenerlo, ya que tiene sobradas muestras de ser uno de los articuladores de la unidad del peronismo. Además, siendo oficialismo pudo ser un hombre de consulta permanente para llevar adelante las políticas que entendemos tienen que ser cada vez más justicialistas.

-¿Más allá de que tu papá decidió correrse, no se ninguneó a Convergencia?

-No, yo creo que Rubén Marín excede la figura de la línea del partido e incluso de la provincia. Si hubo una especie de ninguneo como ustedes dicen yo no pienso así, lo que si hubo una expresión de deseo que uno puede tener al margen de las declaraciones de mi padre.

“Sobre nuestro espacio político seguimos trabajando de la misma manera. Tenemos un vicegobernador, legisladores, algún intendente, ministros y esperamos que se conforme una lista de unidad. Lo más inteligente que se puede hacer es tener una lista legislativa con todos los actores del peronismo, con los mejores hombres y las mejores mujeres de las distintas vertientes del justicialismo y que esto salga por consenso, porque sería mejor evitar una interna. Esperemos que en esta elección legislativa se vea reflejado las distintas expresiones del justicialismo de La Pampa”.

-¿El ministro es Curciarello?

-Si, claro.

-Sigue siendo de la línea, ¿por qué se le ve muy cerca de la Plural?

-Podrías preguntárselo a él, pero mi relación con Antonio nunca dejó de existir y al margen de mi relación personal que lo considero un amigo, hay una relación política que uno a veces no la exterioriza, pero entre nuestros compañeros lo tenemos bien en claro.

Respecto a las elecciones señaló que “se renuevan senadores y diputados, creo que hay espacio para todos, sobre todo para los sectores más representativos del justicialismo de La Pampa y aquellos que no se sientan integrados o que no nos sintamos integrados, tenemos la oportunidad de competir en una interna o en una PASO, ya veremos como es el cronograma electoral. Yo apeló a la inteligencia de todos los actores del justicialismo”.

-¿Si no son convocados juegan la interna?

-Vamos agotar todas las instancias de dialogo. El peronismo no puede darse el lujo de tener una interna competitiva y de no integrar a todos los sectores. Costó mucho conformar el Frente de Todos y el FreJuPa y tenemos que lograr consolidarlo.

-Si Norma Durango no renueva, y los candidatos son Carlos Verna y María Luz Alonso, Convergencia pierde una senadora, ¿irían por un lugar en diputado?

-Son todas futurología, no puedo hablar lo que no es. Hay distintos sectores del peronismo, por ahora la conducción nuestra conversa con otros espacios políticos, y hay que esperar.

