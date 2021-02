El ciclo de teatro a cielo abierto suma nuevas sedes en la provincia

Compartir esta noticia:











Este fin de semana el Ciclo de Teatro A Cielo Abierto incorpora nuevas sedes. A las obras que ya vienen realizándose en Santa Rosa con un notable acompañamiento del público se suman funciones en otras localidades de la provincia: Toay, Quemú Quemú, Intendente Alvear y Lonquimay. Como en Santa Rosa, el evento es producto de la cogestión del Instituto Nacional del Teatro, la ATTP y los municipios de las distintas sedes en los que se desarrolla el ciclo. Todas las funciones son gratuitas pero con capacidad limitada.

TOAY

VIERNES 26 – FLORES ARRANCADAS A LA NIEBLA – 20.30 H

Comedia Dramática – Para mayores de 16 años.

¿Escapar de una guerra que no comenzaron, en algún tiempo… pasado? Ser desterradas y empezar de nuevo una vida sin lugar, en un tiempo sin tiempo. Dos historias distintas, dos flores arrancadas de su tierra, dos mujeres esperando un tren que no llega, una vida que se fue y un presente sin futuro. Y, sobre todo, la necesidad de compartir ese desamparo.

Dramaturgia: Arístitdes Vargas. Dirección: Alejandro Arias. Actúan: Cecilia Arribas y Claudia Gorrochategui

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 – UPS – 18 H

Clown-circo – Apta para todo público.

Un payaso, loco, absurdo, invita al público a adentrarse en su universo humorístico. Un espectáculo lleno de risas y juegos de estilo inusual interpretados por un personaje delirante.

El humor, las acrobacias, los malabares al igual que la participación del público son parte esencial del show.

Dramaturgia y dirección: Fernando Romero. Actúa: Fernando Romero.

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 – CUATRO AÑOS CONMIGO – 20.30 H – ESTRENO

Comedia. Para mayores de 16 años.

Mecha es una mujer que atraviesa una situación conflictiva de su vida: la separación conyugal. El transcurrir del tiempo estará marcado por seis encuentros sucesivos con su terapeuta. Por medio de las sesiones, el personaje irá transitando dudas, preguntas, miedos y replanteos, derivando en nuevos desafíos para resolver.

El humor será la herramienta a utilizar para contar la relación de pareja y la de paciente- terapeuta. Reírse de una misma, de ciertas creencias irracionales, de conductas absurdas, complejos, decepciones, críticas, fracasos y errores, son excelentes mecanismos para sentirse mejor.

La revalorización de la palabra, la escucha y los vaivenes del relato irán marcando la búsqueda de esta mujer que desea encontrarse consigo misma.

Dramaturgia: Fernando Alegre. Dirección: Edith Gazzaniga. Actúa: Amparo Fernandez.

Todas las funciones se realizarán en el Andén de la Estación del Museo del Pueblo (Calle 3 de febrero). Las reservas se realizan escribiendo por whatsapp al 2954 643489.

SANTA ROSA

VIERNES 26 – ALTA RUSTICIDAD – 21 H

Títeres. Apta para todo público.

“Aquí tan sólo crece lo que resiste”. Edgar Morisoli Esta comedia no tan tradicional de títeres presenta historias del oeste de La Pampa, la tierra que, sin su río, devino pobre y desértica.

El oeste pampeano que fuera próspero se convirtió en un lugar muy duro para vivir. Los personajes animados de “Alta Rusticidad” acercan, con poesía y humor, sus leyendas y sus luchas. Porque sobre ruedas la carga es más liviana y los encuentros más disparatados. Una obra para reflexionar acerca de nuestra identidad.

Dramaturgia: Alta Rusticidad. Dirección: Carlos Piñero. Actúan: Emilce Aimar y Josefina Bravo.

SÁBADO 27 – LAS QUIETUDES RESPLANDECEN SU DESEO – 21 H

Drama. Para mayores de 18 años.

Esta obra nos muestra a dos cadáveres en un mausoleo. Ana y Flor son hermanas, hijas de una estanciero del interior del país. La muerte las encontró en la adolescencia, con lan revolución hormonal y las ansias de vida propias de la edad. Dado lo drástico de sus circunstancias, se encuentran en una suerte de continuo limbo, que no es ni vida ni muerte, sino la resistencia al olvido. Ellas viven un tiempo cíclico. No se sabe cuánto hace de su deceso, pero los días están marcados con una rutina repetida que se señala con la aparición y la desaparición de la luna. Lo que construyen en esos fragmentos temporales son solo recuerdos, los momentos vividos, los sueños frustrados, las aventuras juveniles. El comienzo y el final parecieran no diferenciarse, porque sabemos que, como Vladimir y Estragon, todo lo que sucede en ese “entre”, no modifica el desenlace. Las circunstancias iniciales serán las mismas que las finales y probablemente será así ad infinitum, aunque nosotros, espectadores, solo veamos un fragmento del tiempo de ellas.

Dramaturgia: Carlos Correa. Dirección: Sabrina Gilardenghi. Actúan: Marcela Sanz, Marcela Ombroni, Leticia D´Amico y Joquina Tobal.

Las localidades son limitadas. Quienes desean adquirir su entrada, deberán retirarla de lunes a viernes de 8 a 13hs y de 15 a 20 hs, en el CMC (Quintana 172). Al retirar las entradas se deberá contar con el número de DNI de las personas que asistirán a la función, a fin de mantener la trazabilidad. Las funciones se realizan en el predio del Complejo Cultural El Molino.

QUEMÚ QUEMÚ

SÁBADO 27 – BLANCA NIEVES – 17 H

Infantil. Apta para todo público.

Adaptación del cuento de los hermanos Grimm. Transcurre en el castillo donde vivía Blanca Nieves. Su madre había fallecido cuando ella era muy pequeña y su padre, el rey, se había vuelto a casar con una hermosa pero malvada mujer. La reina malvada consultaba a diario su espejo mágico… hasta que un día la respuesta no fue la esperada. La reina enloqueció y mandó a matar a Blanca Nieves, entonces, todo se desencadenó…

Dramaturgia y dirección: Graciela Garayo. Actúan: Carlos García, Graciela Garayo, Omar Loureiro, María Adela Arguello, Nelly Rodriguez, Sandra González, Martín Guarido, Celina Malatesta, Josefina Malatesta, Sofía Martínez Malatesta, Guillermina Chacón, Mía Stocco Malatesta y Juana Aguirre.

La función se realizará en el Club Atlético San Martín.

INTENDENTE ALVEAR

SÁBADO 27 – CALLEJERO – 19 H

Circo-teatro. Apta para todo público.

Cuando menos lo esperas en cualquier lugar del mundo, cualquier plaza o espacio es el lugar indicado, para que estos dos payasos, intervengan la cotidiana realidad, transformándola en un momento mágico.

El encuentro entre los payasos y el público, da comienzo a la función. Euforia y algarabía se ve en cada uno de los presentes, acompañando a los artistas que, por medio de sus destrezas, equilibrios, acrobacias y malabares, no paran de sorprender. En su búsqueda de complacer al público, podrán en riesgo su vida y la de un espectador, con tal de conseguir aplausos y ovaciones. ¿Lo conseguirán?

Dramaturgia y dirección: Luciano J. Roggero y Julian E. Martin Serralta. Actúan: Luciano J. Roggero y Julian E. Martin Serralta.

La función se realizará en el Polideportivo Municipal de Intendente Alvear.

LONQUIMAY

DOMINGO 28 – ALTA RUSTICIDAD – 18.30 H

Títeres. Apta para todo público.

“Aquí tan sólo crece lo que resiste”. Edgar Morisoli Esta comedia no tan tradicional de títeres presenta historias del oeste de La Pampa, la tierra que, sin su río, devino pobre y desértica.

El oeste pampeano que fuera próspero se convirtió en un lugar muy duro para vivir. Los personajes animados de “Alta Rusticidad” acercan, con poesía y humor, sus leyendas y sus luchas. Porque sobre ruedas la carga es más liviana y los encuentros más disparatados. Una obra para reflexionar acerca de nuestra identidad.

Dramaturgia: Alta Rusticidad. Dirección: Carlos Piñero. Actúan: Emilce Aimar y Josefina Bravo.

La función se realizará en el Parque Infantil de Juego Divino Niño Jesús.

TALLER

También este fin de semana se desarrolla, de manera gratuita, el TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL, dictado por Yohanna Hirtz, en la Sala ATTP de Santa Rosa (José Luro y Bolivia).

Los cupos son limitados y la inscripción se realiza comunicándose por WhatsApp al celular de la ATTP (2954-623869).

La programación está sujeta a cambios. Consulta nuestras redes para mantenerte en contacto:

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios