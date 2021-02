Rechazaron las salidas transitorias al exmilitar que quemó la casa de su expareja

Compartir esta noticia:











La jueza Alejandra Flavia Ongaro, rechazó el pedido del abogado del exmilitar Brian Ezequiel Carra que había pedido salidas transitorias. Pidió más estudios, para después analizar nuevamente el pedido de libertad condicional: “hasta que la jueza esté segura de que no va a hacer ningún daño, no va a salir”, dijo el abogado de la víctima.









En diciembre del 2017 en una casa de Villa Santillán donde vivían dos mujeres, la más joven, madre de tres niños, sufrió un incendio intencional por parte de la expareja un militar Brian Ezequiel Carra.

El hombre fue condenado en el 2018 a cinco años por ese delito.

Hace unos días le informaron a la expareja, Micaela Cuta, que había pedido la salida transitoria. Entre los argumentos estaban que quería revincularse con su familia, “parece un contrasentido que Ezequiel este condenado por incendiar la casa de su pareja y de sus hijos y ahora este pidiendo libertad transitoria para revincularse con ellos, sumado a todo lo que viene diciendo Micaela en los distintos expedientes sobre que el denunciado la ha seguido hostigando desde la cárcel”, había dicho el abogado Simón Barreto, quién defiende a Micaela Cuta.

Tras que la jueza negará el pedido de salidas transitorias, el abogado le contó a Plan B que “le rechazaron momentáneamente la salida transitoria”.

Destacó que uno d ellos motivos del rechazo es “que la jueza no ve de los informes de los profesionales que haya cambiado la conducta o se pueda resocializar, no habla de arrepentimiento. Uno de los ejemplos es que en una visita al psicólogo se le encontró entre su ropa un objeto cortopunzante. Sobre esto la jueza dijo que no se puede tomar como un hecho aislado”.

También tuvo en cuanta la jueza la salud del hijo quién tiene una enfermedad en el sistema nervioso central y que la salida de Carra puede producirle stress ya que el sabe que su padre: “prendió fuego a la casa con él adentro”.

Ampliaremos

