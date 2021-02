La UCR solicita informes sobre el Plan de Vacunación Provincial

Compartir esta noticia:











Mediante un proyecto de Resolución, impulsado las y los legisladores del radicalismo, Marcos Cuelle, Estela Guzmán, Andrea Valderrama Calvo, Mauricio Agon, Agustina García, Lorena Clara y Francisco Torroba, la Unión Cívica Radical quiere saber cómo se lleva adelante en La Pampa el Plan de Vacunación Provincial.

El proyecto consigna lo siguiente:

“Informe sobre el grado de avance del Plan de Vacunación Provincial, en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación Contra la Covid-19 en la República Argentina, establecido por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de Nación”

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe a esta Cámara el grado de avance del Plan de Vacunación Provincial en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación Contra la Covid-19 en la República Argentina establecido por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud, especificando además, en favor de la transparencia que demanda la población:

a) Cantidad de dosis recibidas por el sistema de salud en cada oportunidad

b) Cantidad de dosis aplicadas, discriminadas entre primera segunda dosis

c) Cantidad de dosis (primera y segunda) aplicadas al personal de salud, personal docente y personal de seguridad, indicando el porcentaje que representa en cada caso respecto del total de personal en cada área

d) Cantidad de dosis (primera y segunda) aplicadas a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, discriminado por cargo o jerarquía dentro del escalafón

e) Cantidad de dosis (primera y segunda) aplicadas a Intendentes y Presidentes de Comisiones de Fomento.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución pretende traer certeza, transparencia y garantizar el libre acceso a la información, tras las graves denuncias que han tomado estado público y que provocó la eyección del Ministro de Salud de la Nación Ginés González Garcia, luego que lo renunciara el primer mandatario por la implementación de un vacunatorio VIP (​ very important person), por el cual pudieron acceder a la vacuna contra Covid-19 varias personalidades entre las que se encuentra el periodista Horacio Verbitsky, el diputado Eduardo Valdés, el senador Jorge Taina, el empresario Florencia Aldraey Iglesias, el profesor emérito de la UBA Salomón Schachter, el empresario Seza Manukian, Lisandro Bonelli que es sobrino del Ministro, e incluso el sindicalista Hugo Moyano entre otros, lo que visibiliza que estas personas recibieron la vacuna por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores políticos.

Sin lugar a dudas, esta forma de proceder desde el Estado, genera desconfianza e incertidumbre en la población que sufre el flagelo de un virus que nos esta arrebatado a seres queridos que no llegaron a ser inoculados contra el mismo, ya sea porque el flujo de abastecimiento no responde a los presupuestos iniciales (claramente se puede observar un retraso en el cronograma de vacunación, de acuerdo a lo que vaticinaba la propia cartera del funcionario renunciado), sea porque no se encuentran dentro del calendario de vacunación, o porque no se encuentran dentro las poblaciones priorizadas que urge la reciban.

Además, se puede observar claramente, un distanciamiento con lo pretendido por la Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, que considera que la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud colectiva de nuestros ciudadanos; ya que ha priorizado el amiguismo y el individualismo.

En virtud que revestiría gravedad institucional que esta situación también haya ocurrido en la provincia de La Pampa, debemos desalentar toda suspicacia al respecto, no solo negando vacunación VIP en el territorio pampeano, sino demostrando fehacientemente con un claro informe detallado sobre quienes son las personas priorizadas para la vacunación en consonancia con los lineamientos del Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, ya que la ​ información de que fueran inoculadas 6744 personas con la primera dosis y 3196 con la segunda, son números fríos que no reflejan transparencia, y por el contrario, avivará exponencialmente el manto de dudas que opaca todo el esfuerzo realizado.

Acceder a la vacuna por privilegios o parentescos, generan una corrosión que degrada la confianza en el Estado y particularmente en sus mandatarios, a la vez que viola un derecho humano a la salud de todas aquellas personas que ven postergados el acceso a la vacuna como consecuencia de estos hechos.

Para poder aportar certeza tal como lo sugiere públicamente el Gobierno de La Pampa, en favor de “​ evitar que los `supuestos` generen temor innecesario en la población ​ ”, es necesario permitir a todas las personas el acceso a dicha información, ya que no hay nada que esconder, si se ha actuado dentro de la ley​ .

En este sentido, la información solicitada no tiene finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública, sino por el contrario, pretenden demostrar que la naturaleza de las acciones del renunciado Ministro de Salud de la Nación, no se replican en nuestra provincia, al tiempo que profundizamos la transparencia y el acceso a la información y la confianza en el Estado provincial.

Por lo expuesto, es que solicitamos a las Diputadas y Diputados que acompañen el presente proyecto de resolución y oportunamente se nos brinde la información requerida ante la gravedad de los hechos de público y notorio conocimiento ocurridos en el Ministerio de Salud de la Nación.

