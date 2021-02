Juan Cruz Barton y su vacunación: “tuve dos infartos y muerte súbita en el 2019”

Compartir esta noticia:











El jefe comunal de Intendente Alvear señaló que había sobrado una dosis, que fue ofrecida por personal del Hospital. Luego de consultar con su cardiólogo, decidió vacunarse. Lamentó que Provincia haya decidido relevar al Director del Hospital.

El intendente de la localidad de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, realizó el miércoles 24 de febrero su descargo público a través de las redes sociales del municipio en el cual explicó cómo se llevó a cabo su vacunación.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En su discurso, Barton señaló que era “propicio realizar un comunicado debido a las repercusiones que hubo tanto a nivel local, provincial y nacional en los diferentes medios sobre mi vacunación en particular”.

“También en contestación a una nota enviada por el bloque del FREVEAL hoy por la tarde y porque el pueblo debe saber el porqué de mi vacunación” aseguró.

“Todos saben que soy una persona de riesgo constante. Me tocó en enero de 2019 tener dos infartos y muerte súbita por lo que soy de sumo riesgo. Me hubiese sido mucho más cómodo tomar licencia como intendente cuando arrancó esta pandemia, por supuesto que no lo hice” sostuvo.

Además, destacó que estuvieron “siempre en la primera línea de batalla junto a todo nuestro equipo de trabajo, por sobre todo con el equipo de Trabajo de Acción Social, en uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir a Alvear en su historia”.

“En su momento la vacuna no estaba e igual le hicimos frente, cuando se abrió la inscripción para la vacunación hice, por intermedio de mi secretaria, la inscripción correspondiente en el mes de diciembre” sostuvo mientras mostraba a cámara su certificado de inscripción.

Fue entonces que explicó que el día 9 de enero lo llamaron desde el hospital para decirle que podía llegar a sobrar una dosis ya que el personal de salud que quería recibir la vacuna ya estaba vacunado en su totalidad.

“Le consulté a mi cardiólogo ya que iba a necesitar un certificado para ser vacunado y que eso no tenga consecuencias” expresó al mismo tiempo en que mostraba el certificado que le había proporcionado su médico de cabecera.

Así fue como finalmente y según lo expresó en el anuncio, el día 11 de enero recibió un llamado del hospital para informarle que ese día tenía turno para recibir la vacuna, “un hospital público, no un lugar privado, nada que ver con esto VIP de lo que se habla en estos lados, fue en mi hospital”.

Al mismo tiempo que mostraba a cámara su carnet de vacunación, señaló que en los próximos días le correspondera recibir la segunda dosis, “a partir de esto no sé si me tocara darla o no cuando corresponda”.

“Terminada la vacunación con esa primera línea de salud, se creyó conveniente que como nosotros estamos en la primera línea de combate desde el día uno y al haber un intendente que tiene sumo riesgo de salud, se tomó la determinación de que yo sea vacunado”.

Sobre el final, el intendente aseguró no tener mucho más que decir excepto lo anteriormente comunicado “esa es la explicación que yo le tengo que dar al pueblo”.

“No vamos a dejar nunca de atender de estar asistiendo como desde aquel 20 de marzo a todala población, no nos escondimos nunca, no nos tomamos licencia, no la vamos a tomar así no nos pongan la segunda dosis, pero esta es la explicación de todo lo que se está diciendo” concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios