Datos sobre vacunación: “Lo que plantea la oposición es equivocado”

El referente de la línea Pampeanos y Peronistas, Juan Grotto, se diferenció del radicalismo y el macrismo al señalar que “lo que plantea la oposición es equivocado, el Gobierno de La Pampa no puede develar todos los datos de las personas vacunadas contra el COVID-19”

“En este proceso de pandemia han sido muchos los aciertos del Gobierno Nacional, porque hay que situar el contexto en donde, a comienzos del mandato del Presidente, ni siquiera había Ministerio de Salud, porque el Presidente Macri lo había eliminado. Parece justo marcar el contexto al inicio del Gobierno Nacional, reconocer el error como lo hizo el Presidente y describir los aciertos. En la Argentina sufrimos pérdidas dolorosas, pero por el trabajo desarrollado el sistema no colapsó y pudo atender a todas las personas que lo requirieron.”, agregó.

“Hubo un grave error y hay que enmendarlo, para recuperar la confianza de la sociedad. Sino, todos los días van a salir casos de vacunaciones indebidas, sean verdaderas o no, dañando al gobierno. Tenemos que salir de esta mugre”, agregó.

Da la sensación de que la oposición exige respuestas a quien no corresponde darlas. El Gobierno de La Pampa no tiene responsabilidad en esto y, además, no puede brindar la información, Hay datos que son del rango privado, los límites están determinados en la Ley N° 26.529 sobre los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, y la Ley Nº 25.326 de Protección de Los Datos Personales. Esos son los límites”, enumeró

Por eso es que planteamos un proyecto de ley nacional, con alcance federal, que persigue dar claridad y transparencia al proceso de vacunación más importante de la historia argentina, creando un Registro que se complemente con el Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina”, indicó,

“Lo que planteamos, es que los datos sean de acceso libre y gratuito, pero limitados a lo que legalmente está permitido”, dijo y enumeró que se puede dar el “nombre, tipo y número de documento, actividad, edad, comorbilidades, número de dosis, fecha y lugar de vacunación”, resaltó.

“Cuando hablo de la comorbilidad y de la actividad, no significa detallar la información de cual se trata, sino la existencia o no de las mismas. De esta manera, la información será acotada al objetivo de transparentar el proceso de vacunación”, precisó.

Juan Grotto aseguró que “el Gobierno Provincial ha tenido un extraordinario desempeño, logrando que el virus se mantuviera fuera de la provincia por bastante tiempo, haciendo que las pampeanas y los pampeanos tengamos mayor tranquilidad en materia sanitaria, respecto al resto del país. Eso sucedió porque hubo un gobernador que supo regular el ingreso de las personas a la provincia. Por supuesto que tenían que ingresar las personas que por su actividad son esenciales porque si no, nos quedábamos sin medicamentos, alimentos, etc. Durante ese tiempo ganado, que se contuvo al virus, se pudo adaptar la infraestructura para el momento que la necesitáramos”,

“Soy pampeano y peronista, consecuente y no obsecuente. Este es nuestro gobierno provincial y es nuestro gobierno nacional; y los banco. Pero sin ser mudo y planteando soluciones concretas. La sociedad merece contar con toda la información. Con esta iniciativa pretendemos evitar que al Gobierno Nacional, todos los días le estén pegando políticamente, muchas veces injustamente”, finalizó.

