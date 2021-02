MPPDH: “La derecha genera hechos políticos para desestabilizar al gobierno”

Compartir esta noticia:











Mediante un comunicado de prensa, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos (MPPDH) repudió la manifestación realizada el 27 de febrero, donde se exhibieron bolsas mortuorias con nombres que incluyeron a Estela de Carlotto, entre otros.

“Repudiamos de manera total la reivindicación de la violencia organizada por sectores de la derecha, apoyados por políticos del PRO como Mauricio Macri, Patricia Bulrrich, Elisa Carrió, de la UCR como Alfredo Cornejo y Luis Brandoni, además de otros referentes como Martín Lousteau. A su vez, estos actos son fogoneados por los Medios de Comunicación encabezados por el Grupo Clarín, que además de difundir los actos, mintieron afirmando que las manifestaciones agrupaban más gente de la que en verdad había”, señalan desde el MPPDH.

“No llama la atención que los mismos sectores que marchaban en contra de la cuarentena y rechazaban la vacuna contra el Covid porque afirmaban era una infiltración comunista, hoy están reclamando vacunarse. Son los mismos sectores que no quieren que los más ricos paguen más impuestos y salieron a repudiar la expropiación de Vicentín. Son capaces de cualquier cosa para evitar que toquen sus privilegios, y expertos en manipular a la población argentina para que piense como la clase que la somete. Son lo más horrendo de la historia de nuestro país, solo cambiaron de armas, los medios de comunicación y la economía real”, señalaron.

“Desde este espacio no justificamos el accionar de los funcionarios que abusaron de su lugar de poder para acceder a vacunarse contra el Covid 19. Pero eso mucho menos puede justificar una terrible manifestación de terror como simular la muerte de personas con nombre y apellido en el modo que mataba la peor Dictadura Militar de nuestra historia. Es un mensaje mafioso, y no pueden quedar impunes, son sectores identificables y deben ser imputados por apología a la violencia”, resaltaron.

“La derecha genera hechos políticos para desestabilizar al gobierno para que no pueda avanzar en quitarle sus privilegios, pretende generar un efecto de odio y eliminar las esperanzas de nuestro pueblo, porque sin esperanzas no hay posibilidad de construir un mejor país, afirmaron.

“Las imágenes de bolsas mortuorias atraviesan los dolores no solamente por lo acontecido en tiempos de Terrorismo de Estado, sino también porque es la representación de miles de hechos desgarradores que han ocurrido desde el advenimiento de la Democracia atravesando distintos colectivos, donde las víctimas han sido siempre las más vulnerables. Estás intervenciones debieran ser repudiadas no solo por la mayoría de la sociedad que tenga empatía, sensibilidad y no este atravesada por el odio .Pero fundamentalmente debiera ser repudiada y condenada por la dirigencia política en su totalidad, porque si esto no ocurre corremos el riesgo de que estos sectores minoritarios nos lleven a hechos como los que vimos en EEUU en el Capitolio o a la Bolzonorizacion de la Política, como en Brasil2.

“Doblemente extemporánea y lacerante es la puesta en escena de estos personajes anti política y anti Democracia ya que por estos días seguimos juzgando Genocidas, nada más ni nada menos los de «Los vuelos de la muerte «. Y en ese camino de hacer historia y ser ejemplo para el mundo en más de 40 años de lucha, ni las víctimas, familiares, amigos, militantes y organismos de Derechas Humanos hemos incitado a la violencia ni hemos perseguido Venganza. Nos Mueve y moviliza el Amor y Nunca el Odio !

Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia”, cierra el comunicado.

