Di Nápoli anunció que en 15 días saldrá la licitación para la compra de colectivos

El jefe comunal, Luciano di Nápoli, resaltó que en 15 días saldrá a licitación pública para la primera compra de colectivos para Santa Rosa. Adquirirán 28 colectivos.

Al finalizar el discurso de inicio de sesiones, el intendente destacó que “quiero describir dos políticas públicas que como gestión nos enorgullecen y creo que son una marca distintiva que quedarán cuando acabemos nuestro mandato constitucional”.









“La primera de ellas tiene que ver con “la decisión estratégica de municipalizar el servicio de transporte urbano de Santa Rosa. Creando nuestro Ente Municipal de Transporte Urbano y pudiendo comenzar a tener decisión directa sobre un servicio público esencial para nuestra población”.

“Quiero contarles a todos los santarroseños y santarroseñas que estamos muy contentos con el rendimiento de la nueva empresa municipal. Por supuesto que aun esta casi todo por hacer en esta materia pero hemos dado un paso enorme al controlar de forma directa el servicio. Y aquí hoy ante ustedes quiero anunciar que en el plazo de los próximos 15 días saldrá a licitación pública para la primera compra de colectivos de nuestra ciudad. De esta forma adquiriremos 28 colectivos para poder prestar un mejor servicio y también cumplir otra enorme deuda pendiente de Santa Rosa con las personas con discapacidad teniendo unidades adaptadas a la accesibilidad”.

Les pidió a los concejales de todos los sectores políticos que “defendamos todos juntos esta decisión que debe trascendernos a nosotros como gestión y que seguramente quedará en la historia de la ciudad. Tendremos por delante el deber también de rediscutir los recorridos y hacerlos más eficientes, en ese sentido este poder Ejecutivo ya les ha presentado en el marco del plan estratégico una propuesta concreta que esperamos pueda ser tratada este año”.

La otra política pública es “haber podido discutir y reabrir el ámbito paritario municipal, y en ese mismo ámbito llegar a dos acuerdos importantísimos para los trabajadores de Vialidad y de Saneamiento. Hay aquí una cuestión ideológica muy fuerte para todos y todas los que provenimos del peronismo porque como siempre decimos a las paritarias las inventó Perón y las resucitó Néstor Kirchner. Y por ello esta posibilidad de sentarnos con los trabajadores implica siempre una responsabilidad y una obligación para todos los que abrevamos en esta convicción. Quiero además en este punto agradecerles especialmente a todos los y las empleadas municipales por el enorme esfuerzo que hacen a diario. Han sido muy destratados durante mucho tiempo pero lo cierto es que desde que empezamos nuestra gestión han demostrado el amor que le tienen a esta municipalidad y sobre todo a nuestra ciudad. Sin dudas ustedes son también protagonistas principales de todo lo que se está logrando”.

Expresó que “seguiremos asimismo trabajando fuerte y coordinadamente con nuestro gobernador y su equipo, para seguir llevando soluciones a cada sector de Santa Rosa”.

Finalmente agradeció a “todos y todas las santarroseñas que me dieron esta hermosa responsabilidad, voy a dejar hasta el último esfuerzo por cumplir con cada uno de los compromisos que asumimos y quiero pedirles que me acompañen y me ayuden a hacer realidad este sueño de tener una Santa Rosa que nos vuelva a enamorar, que nos llene de orgullo al decir que vivimos en la capital de nuestra provincia y que podamos disfrutarla a cada paso”.

