Docentes autoconvocados se congregarán en Casa de Gobierno

Compartir esta noticia:











La cita será a las 17,30 horas. Reclamarán mayor presupuesto y creación de cargos, entre otros pedidos.

Este lunes 1 de marzo, docentes agrupados en la Corriente 9 de Abril, junto al grupo de autoconvocados, se congregarán frente a Casa de Gobierno, momentos previos a la apertura de sesiones ordinarias por parte del gobierno provincial.

“ Es imperioso buscar la mayor unidad de las y los trabajadores junto a las familias y estudiantes para enfrentar el ajuste y luchar porque aumente el presupuesto para acondicionar las escuelas, contar con los elementos de higiene, sanitarios y tecnológicos, como también la creación de cargos con todos los derechos para atender las necesidades de la presencialidad en pandemia”, señalaron en un comunicado de prensa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El texto completo, consigna:

“La Corriente Docente 9 de Abril-La Pampa, adhiere y convoca a la Concentración Docente en Casa de Gobierno, este lunes 1ro de marzo a las 17:30 hs, junto a los Docentes Autoconvocados y el SITEP.

Frente al ajuste del gobierno nacional y los provinciales nadie se salva solo. Es imperioso buscar la mayor unidad de las y los trabajadores junto a las familias y estudiantes para enfrentar el ajuste y luchar porque aumente el presupuesto para acondicionar las escuelas, contar con los elementos de higiene, sanitarios y tecnológicos, como también la creación de cargos con todos los derechos para atender las necesidades de la presencialidad en pandemia. No se necesitan “docentes vigías” sino creación de cargos, terminar con la desocupación y precarización docente e invertir en refaccionar y construir escuelas. El Estado es responsable. Mientras, desde la CTERA se acuerdan planes y protocolos con el CFE y los gobiernos, a espaldas de la comunidad educativa sin convocar a asambleas ni plan de lucha para imponer que se invierta lo necesario para una vuelta segura, permitiendo el regreso bajo condiciones inseguras.

En La Pampa durante todo el 2020, hubo reclamos de sobrecarga laboral a quiénes estuvieron en la virtualidad, docentes suplentes que casi no tuvieron salida laboral, por falta de designación de cargos y horas cátedra, incertidumbre ante los protocolos y la presencialidad en septiembre, decepción del acuerdo paritario sobre el aumento del 12%, y esto sumado a problemas tecnológicos de familias que no tenían ni celular ni computadoras, o lugares dónde no llegaba la conectividad. Ahora, lxs docentes autoconvocadxs, no están conformes con la forma de designación (virtual) que ya trajo la caída del sistema “Voz por vos”, varias veces, y muchas irregularidades en su sistematización, tanto como su falta de transparencia, y, en general, la falta de cargos y horas cátedra en la designación, la poca o nula inversión en infraestructura escolar, y la falta de certezas en cuanto a la puesta en marcha de la presencialidad que se informa a los medios de comunicación, pero donde lxs trabajadorxs docentes, no conocen ni deciden, nada, y la dirigencia de UTELPa tampoco consulta. A esta situación de incertidumbre generalizada se le suma la poca claridad ante las dispensas (licencias por COVID), lo que deja cada vez más preocupadas a las madres docentes que no tienen con quién dejar a sus hijxs.

Varias provincias se han venido organizando en asambleas y han votado distintas medidas. Tierra del fuego, paro de 48 hs, al igual que Mendoza (48 h), Misiones, posterga al 9/3, Santa Cruz (48 h), Chaco 1 semana de paro. Que las luchas queden aisladas por provincias es responsabilidad de la conducción de CTERA cuya orientación es apoyar las políticas del oficialismo nacional. Necesitamos asambleas de base, democráticas, en cada provincia para organizarnos junto a las familias y estudiantes para que las escuelas y colegios no sean focos de propagación del COVID. Por el acceso a la educación pública de calidad y en condiciones sanitarias seguras. Allí donde surgen procesos de autoconvocados como espacios de lucha y organización democrática frente a la pasividad dirigencial, como también las seccionales, cuerpos de delegados o sindicatos recuperados, son un punto de apoyo para buscar la unidad con la comunidad y otros sectores de trabajadores, construyendo espacios de autoorganización desde donde fortalecer la pelea dentro de los sindicatos por imponer asambleas y planes de luchas unificados a las conducciones.

Nuestra corriente pelea por ampliar esta experiencia de lucha y organización, desarrollando la participación de la base con asambleas por escuelas, para dar la pelea dentro de los sindicatos hacia las conducciones que miran para otro lado, exigiendo y haciendo llamados a unirse a los planes de lucha votados desde abajo, para desenmascararlos y sacarlos de su cómoda cuarentena, con las listas de izquierda y la oposición, gremio desde los SUTEBAs (Bs As), Ademys (CABA), SUTE (Mendoza), ATEN (Neuquén) y militancia de las agrupaciones opositoras, conprocesos de autoconvocados/as en todo el país para la tarea de imponer a la CTERA y gremios de base un plan de lucha del conjunto de las y los trabajadores de la educación y las familias de nuestros alumnos por nuestras demandas. Debemos convocar a un gran plenario nacional de base de todos los sindicatos recuperados junto a lxs trabajadorxs de la educación que quieran pelear por esta perspectiva, desplegar la fuerza de las bases que exigen un plan serio de medidas para garantizar la educación pública que necesitan todxs lxs trabajadorxs y sus familias”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios