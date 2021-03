“Gataflorismo macrista junto a la miopía y desmemoria radical”

Compartir esta noticia:











El presidente de Unidad Básica Villa Alonso, Oscar Christensen, criticó la última marcha opositora realizada el 27 de febrero y remarcó las contradicciones de la oposición y sus posiciones ideológicas cambiantes respecto a las vacunas.

Además, cuestionó las manifestaciones antidemocráticas y opinó que la justicia debería actuar ante la aparición de bolsas mortuorias con nombres de adversarios políticos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La nota de opinión consigna:

“La barbarie cometida en la última marcha opositora no debería pasar desapercibida ni tampoco ser tomada como algo normal; no debería ser aceptada como un hecho democrático que ejerce el derecho a reclamar o expresarse ante una situación que se considera injusta. Lo ocurrido el pasado 27 de febrero fue una muestra más del autoritarismo y la intolerancia que gobernó la Argentina de 2015 a 2019; pero no solo eso, también demostró que la incoherencia, el odio y la falta de respeto por la voluntad popular dominó en esos años de un gobierno ejercido por una elite y que aún hoy pretende instalarse en una sociedad bombardeada por noticias falsas, mentiras mediáticas y un sistema judicial comprado o por lo menos presionado por el poder económico y un sector minoritario que a estafado al pueblo argentino en varias oportunidades.

No es fácil entender a la oposición política nacional y mucho menos comprender el principio político que lo sustenta; es tan irracional que sorprende y genera un sentimiento de ambigüedad cuando cada uno se pregunta ¿Qué quieren, que buscan? y la respuesta que encontramos es tan tonta como violenta; vamos desde la frase más inocua hasta el sentimiento más destructivo.

La construcción de la “grieta” por parte de la alianza política del PRO y la UCR, junto a sus cómplices Carrió, Stolbizer, Frigerio y los que se autoproclaman peronistas nunca hubieran logrado engañar al pueblo argentino sin la participación interesada y masiva de las empresas propietarias de los medios de comunicación influyentes del país. Esa construcción se armó y conformó en función de una degradación política con acusaciones falaces contra una sola persona; todo ello con la complicidad de un sector de la justicia federal y las operaciones realizadas por seudo periodistas que han sido simples operadores políticos o mercenarios de la comunicación. Esa misma confabulación de medios de comunicación, periodistas corruptos, dirigentes políticos de la oposición, organizaciones económicas y grupúsculos facilitadores organizaron marchas supuestamente políticas en reclamo a medidas adoptadas por el gobierno nacional en plena pandemia mundial.

Primero en contra de la cuarentena porque ésta quitaba derechos individuales a las personas y eso convertía al gobierno nacional en una dictadura “estilo Venezuela” desconociendo el resultado electoral de 2019 que Fernández ganó con mas del 49 % en primera vuelta; para ello realizaron marchas y “banderazos” en CABA con poca repercusión en el interior. Luego avanzaron sobre las vacunas; “que era un negociado de Cristina”; después que “eran vacunas truchas”; mas tarde que “es veneno” y la principal referente del macrismo Elisa Carrió denunció penalmente al Presidente y al ministro de Salud de “envenenar a la sociedad”; después que “la vacuna rusa te implanta un chip comunista”; mas adelante que “es solo agua” y promovían la “no vacunación”; finalmente que el gobierno no “compraba vacunas porque nadie les vendía”.

Y llegaron las vacunas gracias a la buena gestión del gobierno y su estrategia geopolítica… pero eso no fue suficiente; esperaron un tiempo para reclamar por la falta de vacunas en la Argentina; que Chile recibe millones, que Uruguay tiene convenios con Pfizer, que Brasil está produciendo sus vacunas, que los israelíes, los alemanes, Francia, Italia, España… no hubo país que ellos consideran avanzados que no nombraran; pero la realidad decía otra cosa, Uruguay no tenía vacunas, Chile recibía solo diez mil dosis, Italia, Francia, España e Israel cerraban sus fronteras y solo los presidentes de extrema derecha como Trump y Bolsonaro hacían oídos sordos y miraban para otro lado por la cantidad de muertos que tenían. Esa necedad y negación motivaba las marchas opositoras de un sector minoritario de la sociedad argentina que solo mueve el odio; pero también la ignorancia y la falta de información correcta.

Luego de oponerse a la cuarentena, el aislamiento, las vacunas y los controles sanitarios, los referentes de Cambiemos (una alianza de intereses sin ideología) hoy salen a criticar a quienes se pusieron las vacunas y reclaman para colocárselas. Antes no querían “veneno” ahora quieren “veneno”; un poco de coherencia señores!!!!!

Finalmente, un párrafo aparte para lo ocurrido este 27 de febrero; los autores, promotores, auspiciantes y aduladores de la acción de colocar bolsas mortuorias en las veredas de la Casa Rosada deben reportar a la justicia por “amenazas”, porque creo que amenazaron a funcionarios y ciudadanos comunes de muerte al colocar las bolsas y en ellas poner sus nombres; es imprescindible que un fiscal actúe de oficio y resuelva la cuestión judicial. No hay que olvidar el tuit del ex presidente Macri que expresó su “alegría y emoción” por lo ocurrido este día.

Repudiamos y rechazamos este método de oposición política y reclamamos a los representantes de la alianza Cambiemos en La Pampa que se expresen sobre esta acción anti democrática y violenta que representaron frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional”.

Ignacio Oscar Christensen

Presidente Unidad Básica Villa Alonso

Partido Justicialista – Distrito La Pampa

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios