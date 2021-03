Avendaño, Lujan y Marín, denunciaron “provocación” y “amenaza siniestra” de la oposición

Compartir esta noticia:











Los y la legisladora del bloque del Frente Justicialista Pampeano repudiaron “la utilización de bolsas mortuorias con formas de cadáveres en la manifestación que llevaron a cabo dirigentes de la oposición en Plaza de Mayo”.

“Inscribir en estas bolsas, que fueron arrojadas frente a la Casa Rosada, los nombres de dirigentes actuales del Frente de Todos, figuras representativas de los organismos de Derechos Humanos, alusiones a miembros de organizaciones políticas y dirigentes sociales, sólo puede ser considerado como una provocación y una amenaza siniestra, actitud que no sorprende de una oposición que ha utilizado la muerte como arma política a lo largo de gran parte de su historia”, denunciaron.

En los fundamentos del proyecto de resolución indican que “en todas las marchas de la oposición que se sucedieron desde que inició la pandemia, hubo numerosas muestras de violencia y odio: carteles con insultos y agravios, globos con la imagen de funcionarios vestidos de piyama a rayas, horcas y muñecos colgados con las caras del Presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

“El día 27 de Febrero se llevó a cabo una marcha a las 17hs. convocada por el ex presidente Mauricio Macri y Juntos por el Cambio en la Plaza de Mayo, donde un grupo de manifestantes colocaron bolsas mortuorias en la explanada de Casa Rosada con nombres de los princípiales dirigentes políticos del gobierno actual, referentes de la lucha por los Derechos Humanos, dirigentes sociales y organizaciones políticas que forman el Frente de Todos”, enunciaron.

“Repudiamos este hecho como un acto de odio y una clara incitación a la violencia que no es tolerable ni se enmarca dentro de los parámetros en los que debe transcurrir un maduro debate democrático. Utilizando un tono amenazante, impartiendo el miedo y el terror. Resulta más preocupante que un ex Presidente como Mauricio Macri celebre este acto de barbarie, que además de no hacer mención a lo de las bolsas, manifestó estar ‘emocionado y contento de ver cómo una vez más los argentinos se movilizan’”, dijeron.

Señalaron que “la ex ministra Patricia Bullrich, que estuvo presente en la marcha, simplemente dijo que la intervención ‘no le gustó’. ‘Lo de las bolsas me pareció mucho, pero primero que el Presidente eche a todos los funcionarios que provocaron el vacunatorio VIP’”

“Otro dirigente de Cambiemos que se quiso despegar de lo sucedido, aunque lo hizo con ‘peros’, fue el senador Martín Losteau al decir que ‘Presidente, somos muchos los que repudiamos esa despreciable forma de protesta. También somos muchos los que esperamos que pida perdón por el pésimo manejo de las vacunas’”.

“A días de conmemorarse los 45 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es muy doloroso presenciar semejante exhibición de violencia montada por estos sectores minoritarios de la sociedad que, lejos de contribuir a la construcción de un país justo y solidario, desde el inicio de la pandemia han obstaculizado las políticas de salud y de cuidado desplegadas por el Gobierno

nacional.

En un país que sufrió el terrorismo de Estado, bombardeos sobre su población civil, fusilamientos, los vuelos de la muerte, la desaparición forzada de personas y el robo de bebés entre otros crímenes de lesa humanidad como la Argentina, estas acciones representan más que meras provocaciones.

Resulta intolerable que quienes dicen movilizarse en el marco de la democracia produzcan estos hechos que deben ser rechazados enérgicamente por el conjunto de la sociedad y las fuerzas políticas.

Es momento de unidad, de respetar las diferencias y fomentar un debate civilizado, no de instrumentar la muerte con fines políticos. Los mensajes de odio e intolerancia sólo llevan a la destrucción de la convivencia entre los argentinos, no a la construcción de un país mejor. Desde esta casa de la democracia, repudiamos las manifestaciones de odio y violencia simbólica, expresadas en la marcha opositora del 27 de febrero de 2021, y ratificamos una vez más el juramento que hicimos como sociedad: Nunca Más”, finalizaron.

