Pera a di Nápoli: “no me parece atinado mandar a callar a la oposición”

Desde el Frepam cuestionaron el discurso de di Nápoli y señalaron que es contradictorio. “Las obras anunciadas fueron impulsadas por Torroba y Altolaguirre”, dijo en referencia al tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

El presidente del bloque del Frepam, Pablo Pera Ibarguren calificó como contradictorio el discurso de apertura de Luciano di Nápoli y lamentó que “haya mandado a callar” a la oposición en el recinto.

Para Pera Ibarguren, las palabras de di Nápoli eran para una Unidad Básica y no para el recinto del Deliberante. “En lo personal, hubo una parte del discurso que me generó preocupación, que fue el hecho de mandar a silenciar a la oposición, de dejar gobernar y hacer silencio, porque uno estuvo en gestión y ahora no puede emitir palabras. Eso son expresiones que no deberían ser vertidas en el Concejo Deliberante, son expresiones para ser vertidas en una Unidad Básica y no en la Casa del Pueblo. Mandar a silenciar a la oposición no me parece atinado y menos atinado que el resto de los funcionarios aplaudan el discurso”, dijo Pera Ibarguren.









“Nos pareció un discurso con fuertes críticas a la gestión anterior, pese a que el año pasado, en este mismo recinto, había manifestado el Intendente que iba a hacer críticas a la gestión anterior”, afirmó al periodista de Radio Kermés, Mauro Monteiro.

“En lo personal, me pareció un discurso contradictorio. En las palabras fue muy crítico, pero en los anuncios, son políticas que llevó adelante el Frepam: anuncia una política de reciclado, que fue iniciada por Francisco Torroba, discontinuada por Larrañaga, retomada por Altolaguirre y continuada con di Nápoli, lo cual nos parece satisfactorio, ya que es uno de los puntos que la gestión anterior se dejó plasmado en el Desarrollo del Áreas Metropolitana del Interior, entre Santa Rosa y Toay”, afirmó Pera Ibarguren.

“Además, criticó que había enfrentamiento entre Santa Rosa y Toay, pero esto quedó desvirtuado, con la incorporación de Santa Rosa y Toay, como zona metropolitana, en la gestión de Altolaguirre”, indicó.

Consultado sobre si la oposición está dejando gobernar a di Nápoli, Pera Ibarguren dijo que “nosotros en el Concejo Deliberante tenemos un rol activo y participativo, con la presentación de proyectos que le hacen falta a Santa Rosa y vamos a seguir en ese sentido. Si bien somos la parte minoritaria, ese porcentaje debe ser respetado en la Casa del Pueblo”, afirmó el edil del Frepam.

Por otra parte, Pera Ibarguren criticó las demoras en la reglamentación del uso del cannabis medicinal. “Esa es una constante de esta gestión y esperemos que ahora, con la presencia de todo el personal en la municipalidad, se puedan avanzar en este trabajo. Tampoco hay reglamentación para la ordenanza de los Clubes de Ciencia en los barrios o a la bandera de la ciudad y un montón de ordenanzas más, que fueron anunciadas con fuerte impacto mediático, eso no se plasma en la realidad”.

Por último, Pera Ibarguren volvió a lamentar las críticas a la oposición. “Nosotros vamos a seguir como el año pasado y esperamos tener un buen año legislativo, en la relación con el Ejecutivo”.

En referencia al Plan Director, Pera Ibarguren afirmó que “se estaría firmando una adenda para resolver cuestiones de financiamiento. El intendente no lo mencionó en su discurso y es una cuestión de estado que debe continuarse y que va a sacar a Santa Rosa de la emergencia sanitaria”, cerró el edil del Frepam.

