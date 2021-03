El año que vivimos en peligro: La Pampa tuvo un promedio de 51,3 contagios por día

Compartir esta noticia:











El 3 de marzo de 2020 el servicio de virosis respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) – ANLIS Malbrán logró identificar el SARS-CoV-2 en un hombre de 43 años proveniente de Europa, quien se transformó en el primer caso de COVID-19 en la Argentina.

En La Pampa el primer caso se confirmó el 24 de marzo de 2020, varios días después del primer contagio del país y tan solo cuatro días después de que se declarara el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio en todo el país.

Se trataba de un hombre de 71 años de edad que había viajado a varios a Emiratos Árabes Unidos y España. El paciente residía en la localidad de Santa Rosa y con el paso del tiempo se contagiaría su esposa y un matrimonio de amigos con los que compartió el viaje.

A poco de regresar se notificó y estaba aislado desde el 16 de marzo, cuando manifestó los primeros síntomas. Desde ese día, la provincia comenzó a sumar casos positivos en una baja cantidad hasta el primer pico de Catriló en el mes de julio.

En noviembre, con la decisión de “abrir La Pampa”, como reclamaban algunos sectores, se comenzarían a dar las condiciones para la circulación comunitaria.

Al 1 de octubre la provincia tenía 752 casos activos, al 1 de noviembre 3354 casos, al 1 de diciembre 5.799, al 1 de enero de 2021 11.387, al 1 de febrero 15.442 y al 1 de marzo 18.602 casos de coronavirus.

La estadística indica que en promedio se contagiaron 51,2 personas por día; las personas fallecidas suman al día de hoy 287, algo así como 0,8 por día y, desde que la solución llegó en forma de vacuna, se aplicaron 14.617 en toda la provincia.

Caso cero nacional

Se trataba de Claudio Pazzi, que había estado a fines de febrero en Italia y España. Al regresar a la Argentina, el 1° de marzo, realizó una consulta médica porque tenía fiebre, tos y dolor de garganta. Dos días después se convirtió oficialmente en el “paciente cero” de COVID-19 en el país.

El caso fue notificado por un establecimiento de salud privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 2 de marzo. Los análisis fueron llevados a cabo por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” y en menos de 24 horas, se obtuvieron los resultados confirmatorios.

“En el viaje de regreso a Buenos Aires dormí cerca de doce horas y como al aterrizar me sentía un poco afiebrado y tenía una leve tos decidí ir a que me revisaran en Swiss Medical de manera preventiva, porque tenía todo arreglado para un viaje laboral a Brasil la semana siguiente», recordó Pazzi en declaraciones a la agencia Telam.

Una vez que se confirmó que se trataba de coronavirus, el Ministerio de Salud puso en marcha el procedimiento para detectar a quienes pudieron haber estado en contacto estrecho con Pazzi, sobre todo en el vuelo que lo trajo al país y en sus posteriores traslados.

En ese momento, la Argentina aún permanecía en la etapa de contención del virus, buscando lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de los eventuales casos y el seguimiento estricto de sus contactos.

“Yo no me sentía mal para nada, era apenas un poco de tos y de fiebre, síntomas que capaz que con una siesta se me iban, pero ni bien llegué ese 1° de marzo y les expliqué de dónde venía me hicieron el hisopado para el test PCR y me derivaron al hospital Agote”, rememoró Pazzi.

Y resaltó que tanto los médicos como el personal del hospital Agote le explicaban “todo con claridad desde el principio”. “Me dijeron que, por la respuesta que había tenido mi sistema inmunológico, no iba a tener secuelas graves, pero como la enfermedad era nueva, esos primeros días se hicieron difíciles porque tuve que explicarle a la familia y a los amigos que no estaba mal y no me iba a morir”, cuenta.

Tras dos semanas en el hospital, Pazzi fue dado de alta y pasó otras dos semanas más aislado en su casa. Y el 9 de abril donó por primera vez una muestra de sangre al BioBanco de Enfermedades Infecciosas (BBEI), una unidad funcional del INBIRS (Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida) dentro de la Facultad de Medicina de la UBA, donde investigadores del Conicet trabajan para procesar y almacenar los productos derivados de esa sangre, como suero y células.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios