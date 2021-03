Marino: “No voy a ser candidato a senador, no lo voy a ser”

Compartir esta noticia:











El senador nacional del radicalismo, Juan Carlos Marino, anunció este jueves que no competirá por una banca en el Senado ni en la Cámara de Diputados de la Nación en las legislativas de 2021.

El pameano que ocupa una banca desde 2003 anticipó esta mañana que no se presentará en la lista de candidatos o candidatas legislativas de la UCR.

“Varios periodistas me han llamado permanentemente para saber si voy a ser candidato a senador. No voy a ser candidato a senador nacional”, enfatizó. Y agregó: “tampoco voy a ser candidato a diputado nacional”.

Respecto de quiénes tienen que ser los o las candidatas de la UCR, Marino dijo que “también creemos que tiene que haber caras nuevas, tiene que haberlo, ¿cuál es el problema?”, se preguntó,

Añadió que “yo no me estoy retirando de la política, para nada, soy un hombre joven, tengo 57 años, lo voy a hacer de otro lado”,

“Es una locura hablar de candidaturas cuanto la gente la está pasando tan mal. Por eso le pido a las personas de mi partido y del frente, que no hablen de candidaturas porque la gente tiene otras preocupaciones”, resaltó,

“No voy a competir por la senaduría y quiero que se olviden de una candidatura a la que nunca me subí. Que quede claro, no voy a competir por la senaduría ni por una diputación nacional”, insistió.

“¿Cuál es el problema que una mujer encabece? Fíjense en mi equipo, hay mayoría de mujeres.”, resaltó.

Denuncia por acoso

“En el 2019 que fue el peor año de mi vida, cuando sufro la denuncia, hice lo que tenía que hacer. Bajé al recinto, dije que me consideraba inocente, me ajusté a derecho, instruí a mi abogado para que me presentara y le pedí a todos mis pares que si me tenían que sacar los fueros, que no lo dudaran ni un minuto”, dijo Juan Carlos Marino.

“Me tocó una jueza mujer, me tocó el fiscal Delgado, el más duro de todos, y me absolvieron. Este grupo de Tareas va a Casación Penal y se lo rechaza in límine. Yo no saqué la pata de la política, seguí trabajando todo el año, pero tomé la decisión de no hablar con los medios mientras esto se resolvía”, destacó.

“Yo con el PRO tengo una excelente relación. Ahora que lo mío fue una operación política, ya lo demostró la justicia”, aseveró cuando se le preguntó por su relación con Carlos Javier Mac Allister.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra, tengo muchos amigos en el PRO”, destacó.

Desde 2003

Juan Carlos Marino es el senador radical con mayor antiguedad junto a Carlos Alberto Reutemann. Obtuvieron la banca por primera vez en 2003 y fueron reelegidos en 2009 y 2015.

Este año concluyen los mandatos de Norma Durango, Daniel Lovera, y el radical macrista. En el caso de los peronistas, los dos terminan su primer mandato.

Pero La Pampa no es la única que renueva tres senadores: le siguen Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Tucumán y Corrientes. Los que ganen las elecciones o salgan segundos, tendrán mandato hasta 2027.

Hoy el bloque del Frente de Todos tiene una amplia mayoría y pondrá en juego 15 de sus 41 bancas, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio, segunda fuerza del Senado, pondrá en juego 8 de sus 25, más la del santafesino Carlos Reutemann, aliado de la bancada opositora.

Por el lado del oficialismo concluye el mandato de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, flamante presidenta del PJ de su provincia y una de las senadoras de máxima confianza de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, junto a la santafesina María de los Ángeles Sacnun, que también finaliza su ciclo.

Como alfiles de la presidenta del Senado, Fernández Sagasti y Sacnun encabezan dos de las comisiones más importantes: la de Acuerdos -por donde pasan las propuestas de jueces y fiscales- y la de Asuntos Constitucionales -que toca temas relevantes a nivel federal- respectivamente.

El cordobés Carlos Caserio, que preside otra comisión estratégica como es la de Presupuesto y Hacienda, también integra la lista de figuras del oficialismo que terminan su mandato, junto con el pampeano Daniel Lovera y los chubutenses Alfredo Luenzo y Mario Pais.

También concluye el mandato del tucumano José Alperovich, que no participa de la tarea parlamentaria desde noviembre de 2019, cuando salió de licencia por una denuncia de acoso sexual.

En Juntos por el Cambio concluyen su mandato la cordobesa Laura Rodríguez Machado y la tucumana Silvia Elías de Pérez, quienes fueron en los últimos años dos figuras centrales de la bancada opositora en buena parte de las sesiones del Senado.

La cordobesa, que es vicepresidenta segunda del Senado e integra la mesa de autoridades nacionales del PRO, protagonizó en 2020 varios entredichos con Cristina Kirchner y, junto a la tucumana, suelen tener discursos duros contra el kirchnerismo.

Además, el interbloque opositor también arriesga la banca que ocupa el mendocino Julio Cobo. Con 41 votos, el oficialismo no está lejos de alcanzar la mayoría calificada de dos tercios (48 votos) que se requiere para temas como la designación de jueces de la Corte Suprema o del procurador general.

