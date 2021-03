Ahora una delegada de UTELPa denuncia que la “bloquearon” y no pudo participar de la asamblea

Compartir esta noticia:











Carla Laboranti afirmó este jueves que la conducción de la UTELPa Santa Rosa la bloqueó por ser una delegada que en ocasiones tiene opiniones discordantes con la conducción. En las dos escuelas donde trabaja, el gremio le habría negado el derecho de opinión a un centenar de trabajadores y trabajadoras de la educación.

La delegada de la Escuela 37 y la 16 de Contexto de Encierro aseveró este jueves en el programa Las dos Verdades, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa, que la Seccional Santa Rosa de UTELPa no la dejó participar de la asamblea de delegados que debatía la pauta salarial ofrecida por el Gobierno Pampeano en la paritaria de ayer,

Carla Laboranti contó que su posición crítica la ha llevado “a estar bloqueada de cuanto grupo que tenga la UTELPa. Hay uno que maneja la secretaria General de la seccional Santa Rosa, en el que le baja la información que tiene para compartir a las bases, y yo soy delegada, pero estoy bloqueada”.

“Lamentablemente no accedo a la información, trato de acceder como puedo, lo hago consultando a compañeros y compañeras de instituciones, de otras escuelas y así es como que hoy me entero que en una actitud encubierta de democracia, convocan a una asamblea por zoom en la cual se va a comunicar la propuesta que hizo el gobierno”, agregó,

“Las dos escuelas de las que soy delegada no pueden opinar porque nunca me invitaron al zoom. En el grupo donde se bajada de información, a mí me sacaron y no puedo acceder a la asamblea”, agregó,

“Al no permitirme participar, no se pudo escuchar la voz de un centenar de docentes en las dos escuelas. No es que se le negó la voz a Carla Laboranti, sino que se le negó la voz a un centenar de compañeros y compañeras trabajadoras de la educación”, aseveró.

Y aseguró: “esto no es un olvido, el que haya delegados y delegadas que no hayan dejado participar, no es azaroso”

Sobre la propuesta salarial afirmó que “nos parece insuficiente, ya que el año pasado perdimos mucho sueldo y además de perder sobre fin de año la clausula gatillo”

La docente afirmó que “yo llevo 16 años de afiliada a la UTELPa en los cuales he transitado diferentes períodos de diferentes conducciones, pero creo que jamás pensé que iba a decir esto, que iba a haber una conducción tan antidemocrática y autoritaria como la actual”,

“Es muy difícil manifestar la disconformidad en la actualidad. Además tengo que aclarar que más de una vez he coincidido con algunas decisiones, pero en esta ocasión no me puedo manifestar”, finalizó.

