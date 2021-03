¿Calzar puede ser una fábrica recuperada por el Estado?

Compartir esta noticia:











El ministro de la Producción adelantó que el Estado estudia alternativas para hacerse del predio que está en el Parque Industrial. “Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta o idea que se pueda incorporar. Uno no es el dueño de la verdad y siempre es bueno poder crear fuentes de trabajo”, dijo.

Ricardo Moralejo, no descartó que la ex fábrica Calzar pueda convertirse en algún momento en una fábrica recuperada por las y los trabajadores.

Moralejo fue consultado el estado del predio que funciona en el Parque Industrial, luego de que John Foos desistiera de la compra del predio. “Hoy no tenemos nuevos interesados. Incluso estamos analizando a ver si podemos hacer una recuperación desde el Estado, del predio”.

“Estamos analizando desde el punto de vista jurídico se puede hacer una erogación. Es una lástima que una estructura tan importante, no solo por la superficie, sino por la calidad de su construcción, esté abandonado. Son emprendimientos muy grandes en donde hay que traer capitales para ponerlos en marcha y sabemos que no es un momento fácil para que haya inversiones”, afirmó en declaraciones radiales.

Consultado sobre si el Estado apoyaría la recuperación de la fábrica, como ocurrió con tantas en el país, con el nucleamiento de trabajadores en una cooperativa, Moralejo dijo que “es una posibilidad. Yo a esa propuesta no la he tenido para analizarla. Podría ser una propuesta nuestra, pero tiene que haber alguien que conduzca el proceso. Una cosa es tener la idea, y otra tener la gestión”, precisó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Tampoco queremos crear infraestructura en las cuales no vemos un mercado que sea pujante para llevar adelante la actividad. En esto hay que tener cuidado”, sostuvo en referencia a la escasa actividad textil. “Yo creo que es muy difícil pensar que haya una reapertura. Sí estamos analizando desde el Estado, el recuperar la propiedad, que se está analizando desde el punto de vista jurídica, para luego ver si se puede avanzar en una fábrica recuperada por el Estado”.

“Pero hasta que la Provincia no tenga la propiedad, no nos podemos meter en algo que es privado”, agregó Moralejo. “Lo que sí se está pensando en revertir esa propiedad, dado que no está cumpliendo con las exigencias de producir dentro de un Parque Industrial. A veces es fácil decir por qué no lo pone en marcha el Estado, pero hay procedimientos. Uno como ministro de la Producción lo que más quiere es que esto se abra. Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta o idea que se pueda incorporar. Uno no es el dueño de la verdad y siempre es bueno poder crear fuentes de trabajo”, cerró el ministro.

