CFK: “Lawfare al palo” vs. “show psiquiátrico”: las reacciones de oficialismo y oposición

Legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se manifestaron en las redes luego que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara con dureza a la Justicia y el gobierno de Macri, durante la audiencia ante la Cámara Federal de Casación.

Tras la defensa de Cristina Kirchner ante la Cámara Federal de Casación, en el marco de la causa “dólar futuro”, durante la que dio un discurso de alto voltaje político, cargado de críticas a la Justicia y al gobierno de Mauricio Macri, tanto legisladores del oficialismo como de la oposición se refirieron al tema.

Por el Frente de Todos, el diputado Leopoldo Moreau consideró que “después de este alegato de Cristina no se les ocurre a los miembros de la Corte Suprema renunciar? El caradura del Fiscal Pleé del grupo de los fiscales vengativos seguirá con sus persecuciones ilegales? No tienen vergüenza. Hacen un daño enorme al país. Esto no da para más”.

“La justicia no te persigue un femicida pero pasa cinco años poniendo recursos, tiempo, empleados, en sostener una causa inventada en la que no hay delito y que sólo está armada para hacer política para un sector y plata para unos pocos. #dolarfuturo #LawfareAlPalo”, escribió la diputada Gabriela Cerruti.

En tanto, su par Fernanda Vallejos calificó a la causa como “dólar fruta” y relató tramos de las palabras que la vicepresidenta iba diciendo. “Ahora, dando una lección sobre la persecución a líderes populares, que comenzó con H. Yrigoyen (1930), juzgado y encarcelado, tras el golpe avalado por la CSJ”.

“Recuerda la compañera que esta causa se inicia a partir de una denuncia de Negri (UCR) y Pinedo (PRO), aliados de JxC, ‘casualmente’, entre la 1ra. y 2da. vuelta electoral de 2015. Justicia, medios y oposición a los gobiernos populares interviniendo en procesos electorales”, señaló.

La oficialista agregó que “el Poder Judicial intervino electoralmente, y también es responsable de la llegada del anterior gobierno, que sí venía a devaluar, a endeudar, a traer de vuelta al FMI, a hacer el desastre que hicieron. Un gobierno que vino a delinquir, como se vio con la fuga y la deuda”.

“Nota al pie: me acordé de la ‘campaña’ que me hizo Clarín en 2017 cuando dije q la persecución política tenía sus raíces en lo ocurrido con Yrigoyen y Perón, y que se había extendido a las figuras que los acompañaron. Por cierto, en esta causa están acusados @Kicillofok y @avanoliok”, completó.

Por su parte, el senador Jorge Taiana expresó: “Gran defensa de @CFKArgentina en una causa inventada y bochornosa sobre dólar futuro en la que paradójicamente solo se beneficiaron los amigos de Macri. Cristina siempre dando la cara, firme en sus argumentos y desnudando el accionar de los poderes reales”.

“Los argentinos escuchamos hoy una pieza histórica de @CFKArgentina en relación a la inocultable responsabilidad del Poder Judicial en la Argentina de estos últimos años. Sin dudas la estadista mujer más importante de nuestra historia”, elogió el senador Martín Doñate.

La vicejefa del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, citó a la vicepresidenta: “El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada”. Y agregó: “@CFKArgentina y un alegato más que contundente sobre cómo funciona la justicia”.

«El poder judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada.» @CFKArgentina y un alegato más que contundente sobre cómo funciona la justicia. pic.twitter.com/E4tGA3vrBu — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 4, 2021

“Impresionante e histórico @CFKArgentina! La verdad sin medias tintas. Si queremos recuperar la dignidad de nuestra Patria, los jueces deben estar a la altura de las circunstancias y aplicar la Constitución”, sostuvo el senador Carlos Caserio.

“La llamada causa dólar futuro es un claro ejemplo del lawfare que se aplica en nuestro país y la región para estigmatizar, perseguir e incluso encarcelar a través de causas truchas a dirigentes de los movimientos progresistas. Ha quedado claramente demostrado que los acusados en esta causa no cometieron ningún delito y que todas las operaciones investigadas se realizaron según las normativas. Mientras tanto, los amigos y funcionarios de Macri que se enriquecieron ilegalmente comprando dólar futuro, pactando las tasas y provocando la devaluación gozan de total impunidad”, expresó por su parte la diputada camporista Gabriela Estévez.

Críticas de la oposición

Del lado contrario, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente del bloque Coalición Cívica, manifestó: “Señora Vicepresidente deje de victimizarse, extorsionar al Poder Judicial y subvertir el orden institucional. Por más que quiera no va a poder ir por todo, vamos a defender el estado de derecho, la división de poderes y la República”.

“La presidenta @CFKArgentina dice que los hoteles, el sobreprecio de la obra pública y la confesión de 31 empresarios auto inculpándose del llevarle cash a la casa es un invento de los jueces, la prensa y Trump. Y la claque aplaude”, fue el mensaje del diputado del Pro Waldo Wolff.

También desde el bloque macrista, mediante un comunicado, el legislador Jorge Enríquez opinó que “la exposición que hizo Cristina Kirchner en una audiencia de una de las tantas causas penales que se le siguen, nos recuerda que el destino de la Argentina está en manos de personas desquiciadas”.

“Esta persona, autora de los actos de corrupción más grandes que registre la historia argentina, se permite dar lecciones de moral y descalificar con burdas teorías conspirativas a los jueces que la juzgan”, lanzó.

Para el diputado, “el nivel jurídico de esta ‘abogada exitosa’ es tan paupérrimo que les reprocha a los magistrados que hubieran fijado audiencias en días que eran de cumpleaños de sus familiares”. “Está tan cercada por las abrumadoras pruebas que hay en su contra que su única defensa es montar estos shows psiquiátricos en los que impugna en forma general a todo el Poder Judicial”, cuestionó.

En su declaración, @CFKArgentina comparó la conducta intachable de Hipolito Yrigoyen con el gobierno más corrupto de la historia. Una falta de respeto a un Presidente que nunca necesitó fueros para evitar a la Justicia. — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) March 4, 2021

Y añadió: “La grotesca puesta en escena que vimos hoy nos sirve para no perder de vista quién es y tomar muy en serio las amenazas que ella y su círculo de secuaces y cómplices, que incluye al presidente, lanzan permanentemente contra la justicia independiente. En esto, renegar de la grieta no es moderación: es complicidad”.

“El ataque a la Justicia es total! La construcción de la idea lawfare es la única defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Acusa a la justicia y a los medios para que ‘la historia la absuelva’, el lawfare es ella”, dijo el diputado radical Luis Petri.

En su Twitter, el radical Alfredo Cornejo compartió un tuit de la UCR Nacional, que él preside, para repudiar que “en su declaración, @CFKArgentina comparó la conducta intachable de Hipólito Yrigoyen con el gobierno más corrupto de la historia. Una falta de respeto a un Presidente que nunca necesitó fueros para evitar a la Justicia”.

