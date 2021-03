A fin de mes no tendrá donde vivir: “Tengo tres hijos y lo que necesito es trabajar”

Compartir esta noticia:











Magui García una mujer de 31 años, que tiene tres hijos de 12, 8 y 7 años, que se comunicó con este medio porque a fin de mes tiene que irse de la casa de su amiga. Pide con urgencia un trabajo para poder solventar sus gastos.

La mujer le contó a Plan B que “hace un poco más de un mes estoy en situación de calle con mis tres hijos”.









Relató que “tuve un conflicto familiar, lo cual me dejo prácticamente en la calle. Una amiga me recibió que es quién me hace el aguante”.

Cuando su situación era complicada, se agravó más en estos días porque “mi amiga vive en un complejo y como somos tantos, ella con sus dos hijos y yo con mis tres, que los vecinos se quejaron en la inmobiliaria”.

Indicó que fueron hablar a la inmobiliaria, donde por contrato la amiga no podía invitar a más gente a vivir ahí: “me dieron para conseguir un lugar hasta el 31 de marzo. Ella corre el riesgo de que la echen por el contrato y yo no quiero que pase eso”.

Magui sostuvo que nunca había vivido una situación tan compleja económicamente: “yo desde los 16 años que trabajo y lamentablemente en el 2019 quede sin laburo. He buscado, pero por la situación de la pandemia la situación se ha complicado más”.

Señaló que fue a la Municipalidad de Santa Rosa: “nadie me dio una solución concreta. Me dijeron de una ayuda económica excepcional en concepto para pagar el alquiler que serían de 5.000 pesos, y que el trámite se iba a demorar alrededor de 20 días, pero ya llevó un mes y no he tenido noticias de eso, ni me responden los mensajes. Pero más que el dinero, lo que yo quiero es trabajar para poder sustentar los gastos de mis hijos, no quiero que me regalen nada”.

Afirmó que “Por esta urgencia, sólo pido que me den la posibilidad de facilitarme un alquiler y estoy pidiendo trabajar, por eso me acerque al municipio. Yo terminé el secundario, y tuve que dejar el terciario porque tuve que trabajar para alimentar a mis hijos, pero estoy preparada y no me importa el laburo que me den, sólo quiero trabajar”.

También contó que fue “a Diversidad y Género y a la Defensoría de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde tampoco me dieron una solución. Además, le escribí por las redes sociales al intendente y aún no ha respondido nada”.

Finalmente expresó: “con lo que estamos viviendo con mis hijos, siendo que el derecho a un techo o salud están siendo vulnerados. Necesito que me escuchen del Estado y que me ayuden a encontrar una solución”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios