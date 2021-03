Misoginia en un comercio de Santa Rosa: “Después no quieren que las maten, tres tiros habría que darles”

Compartir esta noticia:











Este sábado María Zerbino junto a otras integrantes de la Colectiva Feminista y Abolicionista Todas Somos Andrea, denunciaron a un comerciante santarroseño donde fueron a comprar. Al salir del local, el hombre dijo “después no quieren que las maten, tres tiros habría que darles”.

El hecho sucedió en un local de la Avenida Luro al 1.600 donde venden telas. Al comerciante lo denunciaron en la Unidad Funcional de Género.









María Zerbino contó que “hoy fuimos con mis compañeras Nelly Castillo y Eugenia Caballero a un negocio ubicado en Avenida Luro 1664. Después de comprar e ir a la caja a pagar, el varón mostró cierta molestia con nosotras, ya sea por mi pañuelo verde y mi barbijo de la campaña (hecho por Calavera No Chilla) o por que le pedimos factura a nombre de nuestra Colectiva Feminista”.

Detalló que al retirarse “en seguida ingreso la compa María Rosa con su mamá y escucha a este violento diciendo ‘después no quieren que las maten, tres tiros habría que darles’. Inmediatamente María Rosa se comunica conmigo y me cuenta”.

Zerbino decide volver a hablar con el comerciante: “nunca negó lo dicho, pero se excusó diciendo que era una conversación privada que tenía con un amigo y que era un chiste. Vale repetir que estamos hartas. Le dijimos varias cosas… entre ellas que le íbamos a hacer el escrache, pero que además lo íbamos a denunciar”.

Manifestó que “por suerte somos muchas y nos cuidamos entre nosotras. Atención con estos violentos que andan por allí, más de los que creemos, un comerciante donde toda su clientela son mujeres. Misógino machista. Hicimos la denuncia en la Unidad Funcional de Género. No podemos dejar pasar estas situaciones cuando nos matan todos los días. De la justicia no espero demasiado pero sí del escrache social compañeras ya están advertidas que no tenga impunidad, es por todas”.

