En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comisión Banca de la Mujer del Senado, presidida por la pampeana Norma Durango, recibió este lunes a un conjunto de mujeres referentes de distintos ámbitos, quienes relataron sus experiencias durante una reunión que se realizó de manera virtual.









El encuentro se llevó a cabo en línea con la iniciativa “Nosotras Movemos al Mundo” de los ministerios nacionales de Mujeres, Géneros y Diversidad; y de Cultura.

La senadora Durango abrió el encuentro dando la bienvenida “a la primera reunión de la Banca en el Día Internacional de la Mujer».

Sostuvo que «este 8M es una jornada de reflexión por todo lo alcanzado, pero sobre todo por lo pendiente. Hoy no es un día de celebración, no queremos más un cartel de `feliz día’, la lucha continúa; no queremos más que se cuestione si tiene que existir o no este día, queremos igualdad, queremos decidir, pero sobre todo queremos estar vivas», destacó.

Durango lamentó “la cantidad creciente de femicidios y de la violencia que, en tiempos de pandemia, se ha visto sensiblemente incrementada”. Para la legisladora, “este particular contexto otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados”.

Se ha visto a “mujeres organizando sus comunidades, los hogares, poniendo el cuerpo y su sabiduría en instituciones sanitarias”, destacó, al tiempo que señaló que “somos muchas prestando servicios, ejecutando tareas, pero pocas en la toma de decisiones y es desproporcionado el porcentaje de representación”.

Para la senadora, este 8M “será una jornada de reflexión sobre todos los progresos que tenemos, pero sobre todo por los desafíos y las deudas que tenemos”. Y reconoció a “las miles de mujeres” que al reclamar por sus derechos “han trabajado por la igualdad de género”.

Una de las invitadas a relatar experiencias en primera persona fue Franca González, pampeana, directora de cine, quien entre otras cosas expresó: “Pertenezco a una cultura patriarcal en la que se acepta implícitamente que a la mujer todo debe costarle muchísimo más que a los varones”.

“El hecho de haber elegido no tener hijos y privilegiar mi carrera profesional es también producto de esa aceptación tácita”, dijo y explicó que “a las mujeres que pretenden hacer cine y formaron una familia, tuvieron hijos, esto les resulta mucho más complicado” porque “implica una pausa en las carreras, algo que suele ser muy difícil de remontar y de pagar”.

También fueron invitadas a exponer:

Coral Campopiano cantante y compositora quien se ha sumado a la Campaña “La señal que te ayuda” con su canción insignia “Fosforescente’.

Pasos en Red. Del proyecto solidario “Pasos en Red” que lleva adelante el colectivo «Zapateras Argentinas» en beneficio de dos comunidades Wichi de la provincia de Salta.

Karen Astrid Hallberg. Física dedicada a desarrollar métodos numéricos para estudiar las propiedades cuánticas de materiales complejos.

Laura Ávila, concejala de Ushuaia por el Frente de Todos – PJ. Asumió en diciembre del 2019. Fue la primera Secretaria de la Mujer del Municipio de Ushuaia.

Belem Sequeira, una compañera muy joven, que luchó incansablemente para lograr que reabrieran el Expte de la muerte de su hermana, que habían archivado. Se trata de un femicidio, es un caso emblemático en el Chaco.

Elisa Margarita Colombo. Subsecretaria de innovación federal Ministerio Ciencia y Tecnología. Doctora. Experta en luminotecnia. Ex directora luminotecnia y Conicet Tucumán.

Paulina Gómez Gatto conductora de camiones SCANIA. que forma parte de la primera edición del programa contando en primera persona cómo es ser conductora de camiones.

