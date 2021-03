Toay: presentan proyecto para adherir a la Guía para el Uso del Lenguaje con enfoque de Género y Diversidad

Compartir esta noticia:











Las concejalas Adriana Barona ,Ana Gelabert y el concejal Benjamin Arteaga presentaron proyecto de adhesión al l decreto 4395/20 del gobierno de la provincia de La Pampa que aprueba la Guía para el Uso del Lenguaje con enfoque de Género y Diversidad para ser aplicada en el ámbito de la Administración Pública Provincial.

En el artículo Nº 2 de la propuesta expresa que la Guía será aplicada en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del ámbito del municipio de Toay.

Entre los fundamentos se mencionan :

Que el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de género, que promueve y refuerza estereotipos y a su vez, promueve la desigualdad o la exclusión de las personas que no se ajustan con el genérico masculino habitualmente utilizado.

-El sexismo no está en la lengua en sí misma, ya que no existen reglas gramaticales o estilísticas que impongan este tipo de cuestiones, sino en los usos que se hacen de ella, los cuales, al ser reflejo de la cultura androcéntrica en la que se vive, manifiesta claramente un sesgo por razón de género que tiende a profundizar la invisibilización histórica de las mujeres y otras identidades en el mundo. las palabras, ciñen, sujetan, encorsetan, ponen límites.

– Como bien sabemos, lo que no se nombra no existe, y un lenguaje sexista, no solo revela un menosprecio y una consideración de las mujeres como sujetas de segunda categoría, en un segundo plano, dependientes, subordinadas, propiedades de los hombres; sino que, además, y sobre todo, invisibiliza.

-El lenguaje no sexista interpela directamente a este sistema patriarcal. Es fundamental, porque la lengua arrastra la realidad: no solo la refleja, también la crea.

-Desde hace un tiempo organismos internacionales justifican la utilización de un lenguaje con enfoque de Género y Diversidad. Entre ellos la Unesco propone evitar términos que se refieran solamente a un solo sexo e invita a usar vocabulario que se refieran explícitamente a la mujer.

La “Guía para el Uso de un Lenguaje con Enfoque de Género Y Diversidad” brinda recomendaciones y ejemplos para evitar el uso sexista del lenguaje dentro de la Administración Pública. A su vez, propone un glosario de género en el que se definen términos como LGTBIQ+ o conceptos como sexismo lingüístico, entre muchos otros

-Estos principios del lenguaje no discriminatorio e inclusivo no solo refieren al discurso escrito; la administración pública también produce otro tipo de mensajes en otros soportes y lenguajes, como campañas de sensibilización, comunicación de actividades, folletos, cartelerías, páginas web, entre otros.

-Se menciona tambien que otras instituciones públicas están desarrollando estrategias similares, como la Universidad de La Pampa que por Resolución Nº 258/2020 se aprobó la “Guía de Recomendaciones para el uso de lenguaje no sexista en la UNLPam.

Concluyen los fundamentos expresando que la aplicación de la mencionada Guía mejorará la calidad institucional de los distintos poderes de nuestro municipio promoviendo la igualdad y diversidad de género.

