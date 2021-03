Viaja 160 kilómetros: Es docente y hace dedo para ir a enseñar

Compartir esta noticia:











La docente de Ciencias Políticas, Macarena Cantelmi, contó que todos los días debe viajar de Ingeniero Luiggi a La Maruja para trabajar. Son alrededor de 80 kilómetros por viaje. Como no tiene un vehículo, debe hacer dedo, ya que no pasa un colectivo directo desde donde vive hacia La Maruja. Pide que exista la posibilidad de que haya un transporte.

Este martes a través de las redes sociales, Macarena Cantelmi, dijo que “si me ves parada en la Ruta y te dirigis a Ingeniero Luiggi, La Maruja o Caleufú es que viajó todos los días hacia allá y viceversa a dedo”, porque va a trabajar a una escuela y pide a los vecinos de la zona que la lleven.

“Si decidí subirlo a las redes es para que difundan y me ayuden si me ven. En casa me esperan mis hijos que siempre beso y abrazo fuerte antes de irme”.

Macarena fue entrevistada por el programa Las Dos Verdades por Radio Mitre Santa Rosa, donde señaló que “me ha pasado que la gente de la localidad no me conoce y por eso siguen de largo”, por eso subió el mensaje.

Ella vive en Ingeniero Luiggi y va hasta Caleufú por la Ruta 9 y después debe tomar la Ruta 4 hasta La Maruja: “la Ruta 4 no es tan transitada, entonces me cuesta mucho conseguir quien me traiga de vuelta y al no conocerme en la zona no me levantan”.

Señaló que desde el 2019 va a La Maruja y que la llevaba casi todos los días el panadero de Ingeniero Luiggi, que iba a repartir el pan a la zona: “a veces no coincidía el horario de vuelta y debía regresar a dedo”.

Se lamentó porque “este año no coincido en ningún horario. Entro 7:15 y salgo 12 y no tengo combinación, por eso lo tengo que hacer a dedo”.

-¿Por qué vas a dedo?

-El mensaje, también lo pusiste por seguridad

-Sí, el miedo siempre esta. Le mando mensajes a mi mamá de cómo es el auto, pero la verdad nunca nadie me falto el respeto o que me hayan puesto en una situación incómoda.

-Analizaste la posibilidad de que sea de otra manera ir al lugar o en el ámbito de trabajo te han planteado alguna solución

-Nunca me lo han planteado, me cuesta mucho todavía llegar al dinero para comprar un auto. Tengo dos criaturas y prefiero tener el plato de todos los días.

-Hoy se habló del salario en la paritarias, ¿te parece bien lo que ganas?

-La verdad, tome un cargo y no se bien que voy a cobrar, para mi no esta bien. Se debería considerar el esfuerzo. No es que yo no trabajo en mi pueblo porque no quiero, lo que pasa es que no hay horas y tengo que viajar 160 kilómetros todos los días para darle de comer a mis hijos y eso debería considerarse el tener que viajar a otro lugar.

Macarena destacó que una solución podría ser que salgan combis para poder llegar a su lugar de trabajo. Además, reflexionó que si tuviese que pagar un remis todos los días no tendría ninguna ganancia de su sueldo.

Relató que ha trabajado en distintas localidades y que muchas veces le tocó salir a las 4.30 de la mañana para llegar a su lugar de trabajo y después ha tenido que esperar muchas horas para volver a su casa: “a veces me llevaba otro docente, pero debía esperar que terminará con su clase”.

Tras el mensaje contó: “me escribieron varias personas que, si llegaban a combinar, me iban a llevar”.

Finalmente sostuvo: “Me ha agarrado la lluvia, los fríos de infierno y los calores en el verano, aunque creo que todo esfuerzo tiene su recompensa en algún momento”.

