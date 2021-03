Ocupó una casa, se presentó la “ocupa” anterior y el dueño (video)

Compartir esta noticia:











Ayer por la tarda una joven madre con un hijo y una hija ingresó a una casa que presumió deshabitada. En horas de la madrugada, apareció la mujer que la ocupaba antes y el dueño. “No tengo a dónde ir, no puedo pagar un alquiler y la casa llevaba dos meses abandonada”, aseveró

Una joven madre le contó a Plan B Noticias que “yo vine siguiendo la casa y no la habitaba nadie y decidí meterme porque estaba en la calle con mis dos hijos”.

La casa se encuentra en el barrio Nelson Mandela y es una de las viviendas sociales que construyó el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda.

“Cuando ingresé era todo una mugre, todo tirado, todo sucio, un asco. Estaba abandonada”, afirmó María Elizabeth De Dino.

“Yo grabé todo como estaba casa. La dueña murió, el hijo la habitó un mes solamente y la alquilaba desde hace 5 o 6 años. La última inquilina que se quedó acá hacía dos meses que no venía, estaba la perrita sola, nosotros le dabamos agua y de comer. Y bueno, me metí con mi pareja… estoy dispuesta a pagar una casa, pero no puedo pagar alquiler. Además no consigo alquiler porque tengo hijos”, destacó.

“Mi hija tiene bronquiolitis, estuvo dos veces en terapia, el bebé sufre de lo mismo. No me quedó otra que meterme acá, no tengo a dónde ir”, indicó. La nena tiene 5 años y el bebé, 2 años.

En horas de la madrugada se presentó la mujer que la ocupaba y que según la joven madre “no venía hace dos meses” y más tarde, el dueño.

Según María Elizabeth, le habrían ofrecido 10 mil pesos para que dejara la vivienda y al no aceptar habría sido amenazada. Los hechos se sucedieron entre la esta martes a la noche y la madrugada de este miércoles 10 de marzo. Hasta ahora, De Dino permanece en el lugar junto a su hija y su hijo,

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios