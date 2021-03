Denunció a su pareja hace 6 años y ayer intentó atacarla de nuevo

Compartir esta noticia:











Una mujer contó que ayer fue atacada por su expareja, a la que había denunciado por violencia de género hace seis años. “Tengo miedo por mí y mi bebé de tres meses”, relató.

La joven mujer, que milita en el Grupo Fuerza Joven, contó que ayer cuando circulaba por la calle Asunción del Paraguay y Jujuy con su actual pareja, fue atacada por su ex, a quien ya había denunciado por violencia de género hace seis años.

“Estuve con él hace seis años, cuando lo denuncié y me fui a vivir a Pico. La última vez, cuando fui al Poder Judicial, me había dejado hematomas en la cabeza y cortado la ceja. Le pedí una perimetral y no pasó más n ada porque en ese momento era menor. Lo demoraron un rato y salió”, relató la joven mujer que acusó del ataque a Marcos Chávez.

“Me manipulaba, me pegaba, me hacía muchísimas cosas y como era chica pensé que me lo hacía por celos, no me daba cuenta del daño que me hacía. Estuve tres años, me pegaba a mí, a mis amigas, donde me veía con alguien, me pegaba”, añadió en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli,

Después de esa situación, la mujer de mudó a General Pico y hace un mes, volvió a vivir en Santa Rosa.

“Ayer lo cruzamos, él con su mamá le pegaron a mi marido, lo lastimaron, le sacaron la bicicleta, Él me quiso pegar, agarré el bebé y me fui . Ellos lo siguieron peleando a mi pareja, vino una patrulla y encontraron la bicicleta que le habían sacado”, destacó.

La mujer fue a la Seccional Segunda a realizar la denuncia pero como habían sido pareja, la enviaron a la Unidad Funcional de Género de la Policía, donde le tomaron la acusación.

Agregó que “pensé que él vivía cerca de donde nos atacó, pero vive en la calle Buenos Aries, solamente que anda por todos lados. Como la mamá lo corre, estaba viviendo en una obra.”, relató,

“Siempre que me ve hace eso, pero ahora tengo miedo porque con mi actual pareja tengo una bebé y temo por la vida de ella”, finalizó.

