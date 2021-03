El IPAV contemplaría la situación de la familia que denunció a un comisario en Quehué

Compartir esta noticia:











Una familia dio a conocer que un comisario la amenazó y la estafó en el alquiler de una vivienda. Como la casa pertenece al estado porque todavía no se había terminado de pagar, pueden desadjudicarla y hasta otorgársela en comodato a quienes hoy la habitan

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, indicó que si la familia engañada en su buena fe está en los listados, tiene antigüedad y puntaje para llegar a una vivienda social, su situación podría ser “contemplada”

“En un caso donde la familia se mudó para trabajar en Quehué, puede haber una contemplación, eso no es una usurpación. Si está en el listado, no tiene otra propiedad, se analiza la situación social, y se puede contemplar”, afirmó en declaraciones a Las Dos Verdades que se emite por Radio Mitre Santa Rosa de lunes a viernes de 17 a 19 horas.

Se refiera a la denuncia pública, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en la comisaría de Quehué, que hizo Abigail Fredes. Con su pareja y los dos hijos se trasladaron a Quehué por una cuestión laboral, abonaron un alquiler al comisario Oscar Rubén Buri que ofició de intermediario de su suegro, propietario de la casa.

A los pocos días de firmar el contrato el policía la habría amenazado y le habría solicitado que se vaya: “dijo que me iba a tirar las cosas a la calle, que me iba a sacar a patadas. Hasta me dijo que me iba a cagar a palos cuando me viera en la calle”, señaló Abigaíl.

“En este caso puntual, tenía una denuncia de irregularidad. Ya estaba hecha la denuncia desde el 1 de febrero, por lo tanto el instituto había empezado la investigación y había hecho la notificación al adjudicatario. Por eso creo que ha querido recuperar el inmueble”, indicó Lezcano.

La mujer pagó el alquiler después de esa denuncia del 1 de febrero.

“Ayer (por el miércoles) hubo una presentación de la señora que está habitando en este momento, ella menciona un pago de alquiler y trajo documentación, Los pasos a seguir son verificar si hay un contrato de alquiler y se pasará a la asesoría letrada. Si se demuestra que el adjudicatario no la necesita, seguramente va a ser pasible de una desadjudicación, todo en un proceso administrativo en el que se siguen todos los pasos formales”, resaltó el funcionario,

En ese caso, si la familia que paga el alquiler está en los listados del IPAV y califica para una vivienda social podría haber una contemplación el estado pampeano.

Por último, Lezcano explicó que “de las 40 mil casas que hizo el IPAV, algunas están canceladas, y más de 2 mil todavía son de le estado porque se está pagando el plan. En esos casos no puede alquilarse, no pude venderse, no se puede disponer de ella”, cerró.

