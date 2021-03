Una pareja con dos hijos ocupó una vivienda en el Ara San Juan

Compartir esta noticia:











Rosalía Bazán contó que ocupó la casa ayer a las 18 horas. Es la segunda que se da en la semana en casas desocupadas.

Una pareja con dos hijos ocupó ayer una vivienda en la calla San Cayetano 865, entre Enriqueta Smith y Hortensia Maggi del barrio Ara San Juan de Santa Rosa.

“Ayer a las seis de la tarde ingresé a esta casa que está deshabitada y vengo siguiendo desde hace cuatro meses”, contó en diálogo con el periodista de Radio Kermés, Mauro Monteiro.

“La dueña no la habita hace un año, tiene una deuda de luz de 50 mil pesos. La deuda del gas es casi de 20 mil pesos, no pagó nunca la cuota de la casa que se la entregaron en febrero de 2019”, contó la mujer,

“Yo hice más de 20 denuncias y de la cantidad que éramos en el acampe, solo cuatro consiguieron casa, la mayoría no consiguió, Cuando la denunciaba, no había nadie, a los pocos meses, estaba habitada. De esta que se que no había nadie, no voy a hacer lo mismo, por eso me metí”, indicó. La mujer se refiere a que luego de cada denuncia intimaron a los adjudicatarios y la mayoría regresó para no perderla, cuando habían pasado un tiempo largo sin habitarla,

“No puedo pagar más un alquiler, soy vendedora ambulante, vendo torta fritas, rosquitas, pan y mi marido hace changas, Esta casa no la necesitan, está en estado total de abandono. Yo la necesito hoy. Yo me quiero quedar acá, que me la adjudiquen”, resaltó.

Agregó que “le dije a Jorge Lezcano que si me da un plan de cuotas, ya mismo le pago la cuota. Si vendo cuatro tortas, le pago la cuota, y eso lo hago en un día. Un alquiler de 12 mil pesos como el que tenía, no lo puedo pagar más”

2Siempre les dije a las autoridades que si no me daban una casa, les pedía que me dieran un trabajos, Yo esta casa la necesito hoy y no me voy a mover de acá”, finalizó,

FOTO: Mauro Monteiro

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios