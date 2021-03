Hogar de Mujeres: “Está próxima a salir la licitación”

Compartir esta noticia:











La secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, aseguró hoy que ya se está avanzando en el proceso licitatorio. Será gestionado de manera coordinada por Nación, Provincia y Municipio.









El gobierno nacional anunció la construcción de un Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad con sede en Santa Rosa. El mismo estará dotado de equipos técnicos que trabajarán de manera coordinada entre Nación, Provincia y Municipio.

La Pampa fue la primera en firmar el convenio en octubre del año pasado. Hoy la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, aseguró que «ya está próxima a salir la licitación».

El centro tendrá una superficie de 650 m2 y contará con áreas de atención al público, de niñez; esparcimiento; talleres y alojamiento.

«Esperamos que sea pronto. La ministra (Elizabeth Gómez Alcorta) quiere inaugurarlo para fin de año, máximo principio del año próximo”, contó Robledo.

Sobre las características del mismo, enumeró que «tendrá espacios comunes, oficinas administrativas, espacio para desarrollo de las actividades de las distintas organizaciones que quieran utilizarlo».

La funcionaria provincial aclaró que será llevado adelante por «profesionales que van a integrar un equipo técnico» a lo que también se le suma «un utilitario que nos va a permitir tener un vehículo extra para situaciones de traslado que hacemos”, dijo la funcionaria provincial.

-¿Es para Santa Rosa o Provincia?

-Es una conducción tripartita. También va a ser una especie de prueba piloto de las intervenciones que vamos a llevar adelante. Con Santa Rosa trabajamos muy bien la temática, coordinamos muy bien todas las acciones con Gabriela Bonavitta, como antes también lo hacíamos con Carina Verdazco. Así que esperamos que esta experiencia se instale como una política pública y en los años subsiguientes cuando cambien las gestiones no se tenga que volver a cero, sino que se siga con este trabajo.

-¿Para cuantas mujeres está preparado?

-Son 14 plazas las previstas. Para nosotras es un gran alivio porque si bien no tenemos muchas situaciones, porque funciona la exclusión del hogar por parte de la justicia, va a servir para la atención que necesitamos con la demanda que estamos teniendo en la ciudad.

-¿Esto las coloca en otro lugar al tener que compartir este centro?

-La verdad que no. Nosotras hacemos de todo. Delineamos programas, proyectos, e intentamos transversalizar a todos los poderes del Estado y la comunidad en general, que es la tarea principal de la Secretaría pero las situaciones nos llegan, intervenimos, y compartimos equipo con los municipios, la justicia, con la UFG, los sindicatos como el caso de UTELPa, que nos brindó su estructura edilicia en la provincia para las situaciones de emergencia. Así que somos como una gran cooperativa de atención.

Presupuesto

La diputada radical Agustina García expresó esta semana que la Secretaría fue la que menos presupuesto recibió.

Consultada por esto, Robledo respondió que “desde que iniciamos, todos los años hemos ido avanzando en la jerarquización del espacio. Siempre se necesitan recursos para estos casos pero cuando lo necesitamos lo tenemos. Estamos conformes por la creación de la Secretaría, de programas propios, para la atención a víctimas, de equipos fortalecidos que trabajan a lo largo y ancho de la provincia. Todos los años vamos logrando objetivos y nunca me han dicho que no a lo que he solicitado.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios