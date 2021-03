Piden una lista de unidad en el PJ que no contemple sólo a las líneas mayoritarias, sino a todos los sectores

Compartir esta noticia:











Desde P.S.P.N, pidieron a las autoridades del Partido Justicialista La Pampa que en la reunión que se realizará este lunes se busque una lista de unidad, pero que no solo contemple a las líneas mayoritarias sino a todos los sectores: “para no provocar a una interna por capricho o egoísmo”.

El principal referente de P.S.P.N., Gastón Rodríguez envió una nota a las autoridades del Partido Justicialista, por la reunión que se desarrollará este lunes: “Hemos leído y escuchado que las líneas mayoritarias se aproximan a un acuerdo para llegar a las próximas elecciones legislativas ignorando que puede haber más compañeros que deseen participar de las mismas. Ese no es el camino de la unidad. Unidad palabra que venimos escuchando sin ver en la acción el significado de la misma”.









Señalan que son: “una pequeña línea interna en donde fuimos consagrados y elegidos mediante el voto popular, somos dirigentes porque así lo quiso la gente mediante nuestro propio nombre y apellido sin colgarnos de nadie, solo con el afán y las ganas de ser parte de nuestro querido partido por el que tanto hemos luchado hasta defendido de alguna intención de intervenirlo mediante la malicia de algunos”.

Rodríguez le pide a los dirigentes que “en la reunión de mañana actúen desde la razón y puedan hacer honor a la palabra unidad no solo con nosotros sino también con muchos compañeros que desean ser parte ya que se lo han ganado; No sigamos permitiendo que compañeros sigan emigrando a otros partidos por ser egoístas y después generando alianzas con personas que no pertenecen a nuestro partido”.

“Por eso les dejamos la total responsabilidad a ustedes de hacer hasta lo imposible por tener en la provincia una lista de unidad y no provocar a una interna por capricho o egoísmo de no resignar algún lugar para algún compañero”.

Finalmente expresa que “La responsabilidad es de ustedes y solamente de ustedes, no será de algún compañero o militante del territorio pampeano”.

