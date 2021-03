Fernández sobre Soria: “tiene una mirada parecida a la mía”

Compartir esta noticia:











El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, procedió a brindar el lunes una nueva entrevista televisiva enfocada en la reciente designación de Martín Soria como ministro de Justicia de la Nación.

En diálogo con Canal 9, y en el debut del programa «Fuego Amigo», Fernández no se mostró esquivo tampoco en responder preguntas respecto del Poder Judicial, Vacunatorio VIP, Formosa y la Campaña Nacional de Inoculación.

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes 15 de marzo la designación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia y celebró: «Tiene una mirada semejante a la mía sobre la justicia y eso me da tranquilidad».

El mandatario nacional contó: «Hace varios meses vengo siguiendo lo que Martín está haciendo. Ya trabajó en los tribunales, entiende lo que pasa en la justicia y tiene una mirada semejante a la mía sobre lo que pasó en la justicia y lo que hay que hacer. Eso me da tranquilidad».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Ayudó a desentrañar los vínculos entre el poder y la Justicia. Martín hizo el trabajo de pedir quién entraba a la Casa Rosada y empezó a notar cosas muy llamativas. Así verificó algo que viene pasando hace mucho tiempo que es cómo se vincula la justicia con la política», expresó de la revelación de Soria sobre las visitas del camarista Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri.

«Yo buscaba que la justicia se mire a sí misma y se dé cuenta qué es lo que hizo mal. Esperé que la justicia hiciera, y la justicia no hizo. Marcela, que no viene de la política, sintió una desazón y pensaba que no podía lograr el objetivo», expresó.

Asimismo, comentó: «El control del trabajo de los jueces lo tiene que hacer el Congreso. Yo no lo tengo que hacer. Hay muchos datos interesantes para ver. La Corte dice sacar más de 20 mil sentencias. En realidad, los fallos son 200 o 300. En el resto, no hacen recurso. Eso no está funcionando bien. Claramente está mal. Cuando yo insisto en la necesidad de revisar esas cosas, no hablo de perseguir a un juez. Si no de verificar cómo funciona el sistema orgánicamente».

Vacunatorio VIP. Por otro lado, también habló sobre el escándalo del Vacunatorio VIP: “Dentro del concepto de Vacunatorio VIP, hemos quedado metidos un montón. Encabezamos la lista Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La gente debe pensar que yo tengo vacunas en un freezer. La vacuna es un bien escaso que todos necesitan. Nadie puede tener el privilegio de llegar primero. Entiendo que la gente se sienta mal”.

Sobre su ex ministro de Salud, Ginés González García, opinó: “Tengo el más alto concepto de Ginés. Es el mayor sanitarista de Argentina. pero creo que se descuidó”.

En cuanto a las irregularidades de algunos vacunas como la familia Duhalde y el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo: “Duhalde debe haber pedido que lo vacunen. Como deben haberlo pedido que los vacunen todos los que estaban allí». Y sobre Guzmán dijo: “Martín no viaja solo, viaja con un contingente. La secretaria lo acompaña y entiendo que por eso se vacunó”. “Personas a las que respeto me han pedido acceso a la vacuna y les he dicho que no. Tal vez a otros les costó más, y a los que les costó pagaron con su cargo”, concluyó.

Vacunas contra el coronavirus. Alberto Fernández afirmó que está «previsto» que lleguen al país más vacunas contra el coronavirus provenientes de Rusia y China en las «próximas dos semanas». Y agregó que el ritmo de vacunación está condicionado por la «capacidad» de cada distrito y a la disponibilidad de los laboratorios que las fabrican.

Represión en Formosa. En cuanto a las críticas al gobierno formoseño de Gildo Insfrán, manifestó: «El gobernador Insfrán compartía mi mirada sobre el reproche a la violencia institucional. El gobernador ha tomado una serie de decisiones que son restrictivas pero que tienen verdadero origen en el traspaso de la frontera en Paraguay. Eso a Insfrán lo tiene obsesionado”.

“Está claro que hay un aprovechamiento de esa situación. La condena a la violencia institucional está. No existe la posibilidad de una intervención en Formosa”, dijo.

Agresión en Chubut. El presidente dijo que la agresión que su comitiva sufrió durante el fin de semana en la provincia de Chubut no le hará tomar distancia de la gente. «Los cuatro locos que me tiran piedras que se hagan cargo de lo que han hecho, a mí no me van a alejar de la gente, afirmó y evaluó que la administración chubutense «no fue lo suficientemente activa que debió haber sido para evitar» los hechos de violencia que se registraron durante la visita presidencial para asistir a la zona afectada por los incendios.

PASO 2021. Alberto Fernández afirmó que la realización de las primarias es una decisión del Congreso, aunque subrayó que «con lo que cuestan» se podrían pagar «las vacunas rusas». «Con lo que cuestan las PASO pago las vacunas rusas que tengo que pagar», recalcó. Además, dijo que le «da lo mismo» si se efectúan o no, al señalar: «Es igual porque sé cómo nos va, muy bien». «Sí tengo alguna duda sobre si por hacer las PASO no estamos complicando la pandemia», resaltó Fernández.

Campaña Nacional de Inoculación. «Esta semana vamos a recibir una importante cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones. Está claro que hay que agilizar la vacunación. Tenemos que tener cuidados, les pido a los argentinos que se queden en el país, que no salgan, porque hay nuevas cepas que van apareciendo y, por lo tanto, hay que ser cuidadosos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios