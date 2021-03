La madre de un joven detenido por agredir a un taxista pide por la integridad física de su hijo

Compartir esta noticia:











Griselda González, madre de Alan Berón un joven de 18 años que fue detenido este lunes le manifestó a Plan B que tiene miedo de que le pase algo a su hijo: “está todo golpeado, casi que lo desfiguraron”. La policía afirma que el joven junto a otras tres personas golpearon a dos uniformados y “los efectivos se defendieron”. Además, señalan que se cayó de un techo.

La mujer contó que su hijo fue detenido a la madrugada y que durante la tarde pudo verlo: “Tiene golpes por todos lados, está casi desfigurado y tiene varias fracturas”.

Relató que había ido más temprano a la Seccional Primera para verlo donde le dijeron que “lo detuvieron. Estaba re drogado y estaban junto a un grupo de amigos peleando con un taxista. Al llegar dos uniformados, comenzaron a pegarle a los dos policías, entonces ellos se defendieron”.

Según ella, el único detenido fue su hijo y que los otros se habían fugado y que incluso el policía le dijo: “que mi hijo no había entrado en la pelea”.

Más tarde volvió a la Seccional Primera para ver a su hijo: “lo vi un rato y esta todo golpeado. Ahí le pregunté a otro policía que estaba ahí y me dijo que si había participado de la pelea y que además se había caído de un techo. Entonces no entiendo me dijeron una cosa y después otra”.

Versión policial

Plan B pudo saber que la mujer habló con el subcomisario de la Seccional Primera, Javier Recuna, que contó que “pasada las 5 de la mañana, un taxista emite una alarma hacia la policía, donde dos efectivos fueron a la calle Corona Martínez”.

“En el lugar había cuatro sujetos muy alterados y agresivos con la intención de golpear al taxista y estaban dañando el taxi. Los intentan calmar, pero una de esas personas agrede a un empleado nuestro. Ahí se produce una trifulca entre los dos policías y cuatro agresores, donde incluso se producen roturas de un vidrio de un móvil policial”, dijo el policía.

“Los policías pidieron colaboración y llega otro móvil ahí uno de los sujetos ingresa a una casa e intenta subirse a un primer piso, donde se cae de allá arriba. Mientras que los otros tres se fueron del lugar”, agregó.

Señala que el joven: “posiblemente estaba en estado de intoxicación o ebriedad. Se lo traslada en principio a la seccional donde es atendido por el personal de sanidad y después fue trasladado al Hospital Evita”.

Detalló que frente a los golpes del joven: “estamos tratando determinar qué pasó con el muchacho. Sabemos que se subió al techo y se cayó, él estaba solo. Por otro lado, los empleados policiales estaban muy golpeados y hubo un intercambio de las dos partes”.

Indicó que el joven ya no está en la Seccional Primera y se encuentra en la alcaidía de tribunales.

“Me da miedo que le pase algo”

Griselda González contó que su hijo: “ya tiene antecedentes, ha cometido varios delitos, eso no lo niego y si tiene que pagar que lo haga, pero que se le trate como una persona, me da miedo que le pase algo”.

Indicó que teme que su hijo haya sido golpeado por la policía después de la detención: “ya lo han amenazado, yo hice una denuncia hace un tiempo en fiscalía que lo había amenazado la policía. Es un adicto, yo quiero que pague y se recupere”.

Finalmente agregó que “Cuando lo vuelva a ver decidiré si haré otra denuncia en fiscalía”.

