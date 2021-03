Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva por golpear y amenazar a su pareja

Compartir esta noticia:











Un hombre de 31 años fue condenado hoy a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor de los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente, en concurso real con amenazas simples y violación de domicilio; y amenazas simples y violación de domicilio en dos oportunidades, en concurso real; en dos causas diferentes, todos hechos enmarcados en la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

La sentencia fue dictada por el juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, en el contexto de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Cristian Casais, el defensor particular Carlos Alberto Pérez Funes y el propio imputado.

En el primer legajo penal se probó que el 18 de febrero del año pasado, a la madrugada, el acusado ingresó a la vivienda de su expareja y comenzó golpearla mientras se encontraba dormitando en su habitación. La mujer salió corriendo hacia la calle, el agresor la alcanzó y siguió pegándole hasta lesionarla en una mano. Cuando llegó la policía, el imputado huyó.

Una hora y media más tarde, a las 4.30, la víctima escuchó que abrieron una ventana, por lo que ella abrió la de su habitación, corrió hacia la vereda, se escondió detrás de un carro y llamó al 101. Su expareja, “en un estado muy agresivo”, se detalló en el fallo, había ingresado a la casa diciéndole “te voy a matar”.

El segundo hecho sucedió el 3 de noviembre también de madrugada, cuando la víctima fue a arropar a una de sus hijos y cuando regresó a su dormitorio se encontró con el acusado en la cama. Ella le pidió que se fuera, pero el hombre se negó manifestando que el inmueble era de él y que iba a “prender fuego la casa”. Posteriormente le arrojó una patada en los brazos y volvió a amenazarla, reiterándole que iría a matarla y a “prender fuego la casa”.

Finalmente, el 21 de noviembre el imputado volvió a ingresar a la vivienda y salió corriendo cuando la damnificada le dijo que llamaría a la policía.

De acuerdo a los informes del Registro Nacional de Reincidencia, el acusado registra antecedentes penales computables y la última condena le fue impuesta en 2014. Se trató de una pena única de cinco años y un mes de prisión que ya se agotó.

Si bien la mujer fue la denunciante en las dos causas, al momento de ser informada por Ralli sobre los alcances del juicio abreviado –en él los jueces no pueden imponer sanciones más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal–, manifestó que “creía que estaba mal”, que la policía le hizo “firmar un papel como denuncia” y que su expareja nunca le pegó. Por eso, indicó, no comprendía porqué se hizo cargo de algo que no cometió. Acotó que el acusado “tuvo un problema con la policía”, pero reiteró que no le levantó la mano, ni le pegó, y que volverá a su casa cuando cumpla con la condena.

“Con respecto de esa retractación, debo analizarla valorando el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima, y teniendo en cuenta que esta nueva versión se ve desvirtuada con la prueba aportada por las partes”, concluyó el magistrado.​

