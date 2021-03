Movimientos sociales marcharon por Santa Rosa: “esto no es una fractura, queremos que no haya grises en las decisiones”

Compartir esta noticia:











Organizaciones sociales marcharon por la capital pampeana, con reclamos a Alberto Fernández. Aseguraron que no hay ruptura con el gobierno y pidieron más celeridad en las decisiones para sectores más vulnerables.

El referente de la Corriente Clasista y Combativa, Walter Brandimarte, se refirió a la jornada de protesta nacional impulsada por los movimientos sociales, que marcharon esta mañana por Santa Rosa.

Encabezada por la CCC y con la presencia del PCR y el Movimiento Evita, manifestantes marcharon por el centro santarroseño. “Esta manifestación es en el marco de una jornada nacional, impulsada por la Corriente, dentro de Los Cayetanos, con algunas reivindicaciones y pedidos al gobierno nacional para que llegue a los compañeros del pueblo”.

“Estamos pidiendo que se implemente el Impuesto a las grandes fortunas y necesitamos una Ley de Techo, Tierra y Trabajo, que es la que creará 1 millón de puestos de trabajo y vivienda”, dijo al periodista de Radio Kermés, Mauro Monteiro.

“Además, exigimos una Ley de Emergencia de Violencia contra las Mujeres. Es algo que no se soporta y cada 26 horas, una compañera es víctima de femicidio”, agregó Brandimarte.

“Queremos también que la vacunación sea popular y llegue a los barrios y el pueblo argentino debe presionar a quienes tienen las vacunas”, dijo.

Brandimarte también apoyó la investigación por la deuda que tomó el macrismo con el FMI y aseguró que es una estafa al pueblo argentino. “Creemos que no se debe pagar ninguna cuota hasta que esto se termine investigando”.

Consultado sobre la gestión de Alberto Fernández, Brandimarte dijo que “asumió (en el 2020) con un plan de gobierno que en marzo se cayó de la estantería y en su momento dijimos que era muy bueno optar por la vida y la salud, pero en el medio, ha tenido algunas decisiones no fueron tan completas para el pueblo, como lo de Vicentin. De esta crisis se sale entre todos, de abajo y hacia arriba”.

“Este es el camino y no hay que ser necios, la Tarjeta Alimentar es muy importante que activa las economías regionales y locales y hay una atención directa a los compañeros. Cuando Macri se fue, se llevaron hasta los colchones, no había nada en los galpones de almacenamiento y el gobierno salió a hacer una compra, para solucionar problemas. Hay una política social que está atendiendo a los compañeros. Pero no alcanza y para eso necesitamos que los que más tienen paguen la crisis, que no la pague el pueblo, que los que se la llevaron con pala, la devuelvan, que vayan presos y que el impuesto a las grandes fortunas, se vuelque en las necesidades para el pueblo”, afirmó Brandimarte.

Consultado si se rompió la relación con la gestión de Alberto Fernández, Brandimarte dijo que no. “Romperse no se rompe, somos organizaciones de base y los compañeros exigen en las calles, como hacemos nosotros. Esto no es una fractura, en esta marcha estamos reivindicando acciones del gobierno nacional. Lo que pedimos es que atiendan más las necesidades del pueblo y que no haya grises en las decisiones. Donde hay grises, las clases oligarcas, sacan ventaja”.

Ante la situación provincial, Brandimarte dijo “que se profundizó la pobreza y el hambre” Y agregó: “nosotros tenemos cada vez más viandas para repartir y cada vez más chicos que van a los comedores. Sí reconocemos que aumentó mucho la solidaridad de comerciantes, el despensero del barrio, carnicero, verdulero y eso colabora mucho para paliar la situación”, cerró. (Fotos: Mauro Monteiro).

