Continúa el Ciclo de Teatro a Cielo Abierto en Santa Rosa e Intendente Alvear

Compartir esta noticia:











Esta semana es la última semana del Ciclo de Teatro a Cielo Abierto en Santa Rosa e Intendente Alvear. Se realizará tambien una función en el marco del mismo en la localidad de General Acha. El Ciclo finalizara la semana próxima en las localidades de Toay y General Pico.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El evento es producto de la cogestión del Instituto Nacional del Teatro, la ATTP y los municipios de las distintas sedes en los que se desarrolla el ciclo. Todas las funciones son gratuitas pero con capacidad limitada.

INTENDENTE ALVEAR

VIERNES 19 – GIUSSEPPE – 18.00 HS

Infantil. Apta para todo público.

Una propuesta que fusiona espectáculo y taller.

Giuseppe es un trotamundos que se marcha de Italia sin más que una valija y su instrumento musical en busca de aventuras, de saciar su sed de conocimientos, con el sueño de aprender y compartir lo aprendido.

En sus viajes Giuseppe recolecta anécdotas despampanantes, ritmos y técnicas titiritescas que lleva a cada lugar que visita.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia, Titiritero – Actor: José Ignacio Duhart. Colaboradora: Laura Giorgis

Lugar: Centro de desarrollo infantil “Nubecita”

VIERNES 19 – LAS QUIETUDES RESPLANDECEN SU DESEO – 20.30 HS

Drama. Para mayores de 18 años.

Esta obra nos muestra a dos cadáveres en un mausoleo. Ana y Flor son hermanas, hijas de un estanciero del interior del país. La muerte las encontró en la

adolescencia, con la revolución hormonal y las ansias de vida propias de la edad. Dado lo drástico de sus circunstancias, se encuentran en una suerte de

continuo limbo, que no es ni vida ni muerte, sino la resistencia al olvido. Ellas viven un tiempo cíclico. No se sabe cuánto hace de su deceso, pero los días están marcados con una rutina repetida que se señala con la aparición y la desaparición de la luna. Lo que construyen en esos fragmentos temporales son solo recuerdos, los momentos vividos, los sueños frustrados, las aventuras juveniles. El comienzo y el final parecieran no diferenciarse, porque sabemos que, como Vladimir y Estragon, todo lo que sucede en ese “entre”, no modifica el desenlace. Las circunstancias iniciales serán las mismas que las finales y probablemente será así ad infinitum, aunque nosotros, espectadores, solo veamos un fragmento del tiempo de ellas.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia: Carlos Correa. Dirección: Sabrina Gilardenghi. Actúan: Marcela Sanz Marcela Ombroni Leticia D´Amico Joquina Tobal

La función se realizará en la Casa de la Cultura de Intendente Alvear. Las entradas se retiran en la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

SÁBADO 20 – FRAGMENTOS DE UN PIANISTA VIOLENTO – 20:00 HS

Apta para todo público.

La vida de dos mujeres se centra en observar la cotidianeidad de sus vecinos a través de la ventana, un matrimonio conformado por el pianista y su mujer.

Los actos de violencia sistemática que ejerce el pianista sobre su mujer, modificará el destino de las vecinas, anulando sus identidades y potenciando lo que subyace en ellas, transfigurándolas por momentos y extrapolando el vínculo en otros tantos.

Ellas reflejan posturas opuestas,no solamente sobre lo percibido en lo que observan, sino también sobre la construcción de pensamiento relacionada con el papel de la mujer, del hombre y de la sociedad dentro del marco de violencia de género.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia: Dario Bonheur. Dirección: Norberto Tojo. Actúan: Norma Torta y Marisa García

La función se realizará en la Casa de la Cultura de Intendente Alvear. Las entradas se retiran en la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

GENERAL ACHA

VIERNES 19 – MOSTRO – 21:00 HS

Comedia – Apta para todo público.

Un matrimonio que se enfrenta a la necesidad de recrearse inmersos en una vida monótona con el fin de encontrarse a sí mismos, aflorando en ese procesos sus miedos, sus emociones, sus diferencias y sus ganas de sensaciones diferentes. Inesperadamente un invitado, que surge de la imaginación, viene con una valija cargada de recuerdos. Como suele suceder, las cosas nunca terminan como uno quiere. Con mucho humor, se suma a esta pareja la imaginación, para traerle más complicaciones divertidas del principio al fin. Transcurre en una habitación, con una trama de enredos que terminan en un desenlace inesperado.

Dramaturgia: Inés Campo (Emilio Federico Ferrero). Dirección: Javier Bassa. Actúan: Helena Berdugo y David Matzkin

SÁBADO 20

SANTA ROSA

DOMINGO 21 – POR QUÉ ESTOY ACÁ? – 20:30 HS

Danza teatro – Mayores de 13

Un cuerpo en estado de pregunta. Muchas voces como respuesta pero en un mismo cuerpo o muchos que se mueven otorgándole voz. Un espacio que me define? Saber por qué estoy acá es otorgarle sentido a mi existencia? Me muevo preguntándome… Estoy mi pregunta. Habito mi pregunta, hago carne mi conciencia de existir, me respondo en una búsqueda moviente incesante.

Dramaturgia: Agustina Puhl Berraud. Dirección: Magalí Gigena. Actúan: Intérpretes: Cecilia Felgueras – Camila García – Leyni Lopez Loisa – Agustina Puhl Berraud – Lujan Sosa Coria – Facundo Schabl – Victoria Riesco.

Las entradas se retiran en CMC (Quintana 172), de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 hs.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios