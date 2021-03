Se aprobaron los pliegos de los integrantes de Empatel

Compartir esta noticia:











El jueves 18 de marzo se llevó a cabo una nueva sesión en la Cámara de Diputados. Antes de pasar a leer el sumario de la jornada, se realizó un minuto de silencio por los recientes fallecimientos del hijo de la diputada de la UCR, Estela Guzmán, y por Marta Turín de Llanos, quien fuera diputada provincial por parte del Justicialismo.

En la sesión se aprobaron los pliegos de los integrantes de la empresa Empatel S.A.P.E.M., de manera que quedaron designados como Directores Titulares José Andrés Zulueta, Norma Analía Torres y Diego Fernando Salaverry Martínez; como Directores Suplentes Ariana Gómez, Dante Adalberto Moreno y Eduardo Ariel Helt; como Síndicos Titulares Ivana Valeria Álvarez Burgos y Gabriela Bruno; y como Síndicos Suplentes Lucas Ceferino Gaggioli y María Lis Fraire.

El bloque de la UCR se abstuvo de votar los pliegos de Eduardo Helt y María Lis Fraire, mientras que Sandra Fonseca –de Comunidad Organizada-, luego de plantear sus críticas hacia dichas designaciones, se ausentó de la votación. El resto de los pliegos fueron aprobados con el visto bueno de todos los bloques.

Fonseca fundamentó las razones de sus repudios a los pliegos de Helt y Fraire. “Vienen a usurpar los espacios de Comunidad Organizada. El gobernador dijo que este es un ámbito de la voluntad popular, y adherimos a ese concepto, pero con estas designaciones quieren violar la voluntad popular. En la comisión pasada el diputado Ardohain quiso callarme. A una la callan cuando incomoda, y ni Ardohain ni nadie me va a callar. Desde Comunidad Organizada queremos que haya trasparencia, no que haya acuerdos ilegales. Desde este punto de vista, Comunidad Organizada es un partido de resistencia moral frente a estos atropellos a la democracia”, expresó la legisladora.

Trapaglia respondió a las acusaciones de Fonseca. Dijo: “Esta escalada de acusaciones de Comunidad Organizada hacia todos los integrantes de esta Cámara no se puede tolerar. Incluso se nos ha acusado a Propuesta Federal de tener una actitud autoritaria, cuando se ha permitido libremente la expresión de cada uno. No lo podemos permitir”.

En el mismo sentido se manifestó Marcos Cuelle, quien además explicó las razones de la abstención del bloque UCR. “Lo que nos dicen afecta nuestra honestidad intelectual. Nosotros decimos que es difusa la interpretación de las leyes. Nos sentimos afectados por eso pedimos la abstención. Si hay dudas está bien que se vaya a la justicia, pero nosotros somos respetuosos de la misma, porque a partir de ahí se puede construir. Somos respetuosos cuando la justicia nos da la razón y somos respetuosos cuando no nos la da”, manifestó.

Fonseca respondió: “La justicia dijo que no iba a intervenir porque era algo de la Cámara. Es peor. El mensaje que se le da a la población es muy malo. La justicia no es que dijo que no le corresponde a Comunidad Organizada, sino dijo que no iba a intervenir”.

Cuelle insistió: “Lo que decimos es que se nos pone en duda nuestro voto, no se nos respeta, si nosotros pedimos la abstención es porque tenemos dudas respecto a la interpretación de la ley”.

Por último, Leonardo Avendaño, pese a votar afirmativamente el pliego de Eduardo Helt, planteó sus críticas. “Este personaje, que es un cachivache ideológico, se refiere a Cristina Kirchner denigrándola. Este hombre es un cachivache ideológico propio de un partido de cachivaches, que dejaron el país endeudado. Voy a votar de manera orgánica, pero eso no quita que deje de hablar de este pedazo de carne con pelos, porque si este cachivache va a ofender a mi líder, yo tengo que decir lo que me parece”, finalizó.

También, durante el orden del día, se aprobó por unanimidad el despacho de Resolución por el que solicita a los legisladores nacionales por La Pampa, realicen gestiones ante las autoridades de la Biblioteca del Congreso Nacional, a efectos de identificar antecedentes que hubieren referido a presentaciones de La Pampa por cuestiones limítrofes con la provincia de Mendoza.

“El objeto es solicitar información sobre la incorrecta demarcación de límites entre las dos provincias. No queremos generar discordia con las vecinos mendocinos, sino que se resuelva esta situación”, explicó Matías Traba.

Luego, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley por el que se instituye la primera semana del mes de octubre de cada año como “Semana de la Educación Sexual Integral”. La diputada Agustina García, en los fundamentos de la iniciativa, manifestó: “La declaración de una semana dedicada a la Educación Sexual Integral permitirá complementar la acción desarrollada en las aulas, visibilizando no solo su importancia, sino también aportando información certera sobre sus contenidos y derribando mitos que giran en torno a su aplicación. Persigue como objetivo fomentar el debate y la comunicación masiva de derechos donde se promueva el diálogo en las familias, los hogares, entre las amistades y en las diferentes instituciones públicas y privadas”.

Por su parte, Valeria Luján expresó que “la ESI en la infancia y la adolescencia sin tabúes sirve para prepararlos para el futuro”, mientras que María Laura Trapaglia dijo: “Tenemos conocimiento de muchos casos de abuso sexual dentro de familias que se han revelado gracias a la ESI y a la oportunidad de que las víctimas puedan hablar”.

