A 45 años del Golpe Militar el PCR advierte sobre un clima desestabilizador

Mediante un comunicado de prensa, el Partido Comunista Revolucionario advirtió sobre un clima desestabilizador contra el gobierno de Alberto Fernández de parte de sectores dominantes.

“En el marco de la propia pandemia se ve, sin hacer extrapolaciones, que así como la dictadura utilizó los medios, la derecha utiliza los medios con todo tipo de argumentos anti cuarentena, anti vacunas, después en reclamo por las vacunas, para crear un clima “destituyente”, para poder volver a retomar las riendas que tuvieron durante el gobierno de Macri, en el cual devastaron el aparato productivo nacional, liquidaron conquistas sociales, aplicaron la doctrina Chocobar y negaron el genocidio”, señalaron.

El comunicado completo consigna lo siguiente:

Con el golpe del 24 de marzo de 1976 se instauró en nuestra patria la dictadura fascista más sangrienta de nuestra historia que vino a ahogar el proceso de masas abierto por el Cordobazo e imponer un plan antinacional y antipopular, que reforzó la dependencia de nuestro país.

Para comprender el golpe de Estado hay que poder conocer el momento histórico que se vivía, que tuvo como punto de inflexión el Cordobazo de 1969. A partir de ahí hubo un proceso de revolucionarización de grandes masas, en medio de la oleada que venía de la década de 1960, en la que hubo grandes debates en torno a la necesidad de cambiar el mundo. Estuvo la lucha emancipadora en Argelia, la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, el Che Guevara, el Mayo Francés, la Revolución Cultural Proletaria, entre otros.

El golpe fue precisamente para poder parar ese proceso de revolucionarización abierto. Además de golpear al peronismo, por los elementos de resistencia que éste tenía. Tras la muerte del general Perón se fue creando, a partir de fines de 1974, un clima golpista con el objetivo de generar adhesión en las masas. Fue precisamente René Salamanca, nuestro compañero secretario de los trabajadores mecánicos cordobeses, quien planteó públicamente por primera vez la necesidad de unir al pueblo argentino para frenar el golpe de Estado.

Para ese golpe se unieron las fuerzas más reaccionarias de la Argentina y todos los sectores proimperialistas de la Argentina, los proyanquis, los prorrusos, europeos, todos, junto a los grandes oligarcas. El objetivo era desmantelar las conquistas logradas, liquidar los cuerpos de delegados, golpear al movimiento obrero, frenar el entusiasmo de los jóvenes por cambios revolucionarios, etc. Nosotros durante todo ese periodo tuvimos una política de denunciar los preparativos golpistas en medio de grandes debates con otros sectores del campo popular, que no veían con malos ojos la caída de Isabel Perón.

El golpe de Estado de 1976 instaló la dictadura más feroz que conoce nuestra historia, con la más brutal represión que se ha vivido en nuestro país que sólo tiene parangón en el genocidio de los pueblos originarios.

Hoy todos hablamos de desaparecidos, pero hay que contarle a los jóvenes que no conocieron esa época, que para nosotros era inimaginable que existiera la figura de la desaparición. No sabíamos el paradero de quienes eran secuestrados, no existía la figura del desaparecido como tal.

Nuestro Partido libró una intensa lucha antigolpista desde fines de 1974 denunciando los preparativos golpistas. Y enfrentó a la dictadura como parte del pueblo, que 45 años después sigue siendo el principal protagonista de la defensa de las libertades democráticas, y la lucha por juicio y castigo a los genocidas.

El PCR, así como tuvo un papel muy importante en la lucha antigolpista, inmediatamente de producido el golpe decide participar en la resistencia antidictatorial. Todos los compañeros nos quedamos en la Argentina, incluso los presos que tuvieron la posibilidad de ejercer la opción de salir del país. El Partido nos encomendó la tarea de participar activamente en la lucha contra la represión y en la solidaridad con los y las presas políticas y con los familiares de los compañeros desaparecidos. Así, con compañeras que tenían hermanos, hijos o parejas desaparecidos participamos desde el inicio junto a las Madres de Plaza de Mayo. Aún antes que estuvieran las Madres, que se organizan en abril de 1977, realizamos reuniones nacionales con familiares de desaparecidos y presos, con los que recorríamos las instancias oficiales en condiciones extremadamente difíciles, para poder pelear por noticias y por la libertad de quienes estaban presos, y por la libertad de todos, que en ese momento no denominábamos todavía detenidos desaparecidos. Acompañamos el movimiento de Madres de Plaza de Mayo desde antes que se conformara, ya que conocíamos a algunas de las fundadoras.

El de las Madres en particular, fue en la calle, ocupando la plaza de Mayo, nada más ni nada menos. Esto fue fundamental para toda la lucha antidictatorial.

Todo este proceso de lucha del pueblo argentino sigue hasta hoy, y ha conquistado logros históricos: el juicio a las juntas militares, y la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que permitieron la continuidad de los juicios a los genocidas hasta hoy.

Se cumplen 45 años en un momento muy especial. La derecha y los sectores reaccionarios proimperialistas que gobernaron los últimos años en nuestro país, llevan a cabo una ofensiva fascistizante, que pretende arrasar con las conquistas logradas. En el marco de la propia pandemia se ve, sin hacer extrapolaciones, que así como la dictadura utilizó los medios, la derecha utiliza los medios con todo tipo de argumentos anti cuarentena, anti vacunas, después en reclamo por las vacunas, para crear un clima “destituyente”, para poder volver a retomar las riendas que tuvieron durante el gobierno de Macri, en el cual devastaron el aparato productivo nacional, liquidaron conquistas sociales, aplicaron la doctrina Chocobar y negaron el genocidio.

Nuestra idea es que jamás sirve conceder a estos sectores. La historia argentina ha demostrado que las concesiones sólo fortalecen a la derecha. En el plano de los derechos humanos hay deudas con el pueblo argentino

Solo la firmeza nos va a permitir avanzar en el camino de que no haya más vulneraciones a los derechos humanos. Hay que seguir la lucha por el castigo de todos los genocidas, por la restitución de la identidad de los y las jóvenes apropiados, por la apertura y difusión de todos los archivos de la dictadura, por justicia para Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Astudillo Castro, y todas las deudas de impunidad que hay con nuestro pueblo.

Nuestro pueblo, este 24 de marzo se volverá a expresar de las más diversas formas, teniendo en cuenta la situación de la pandemia repudiando el golpe, reivindicando a nuestros 30 mil detenidos desaparecidos y por los más de 400 niños apropiados, a los que seguimos buscando, volviendo a reclareclamando contra la impunidad de ayer y de hoy.

