Ajedrez: Joaquín Llanos quedó como único puntero del Abierto de Ajedrez de Verano

Este lunes 22 de marzo se disputó una nueva jornada nocturna de ajedrez en el Club Social El Círculo.

Desde las 21:00 hs. se desarrolló la 4ta. fecha del Abierto de Ajedrez de Verano que organiza la institución dedicada al ajedrez, con la vuelta del ajedrez presencial luego del largo parate producto de la pandemia de COVID -19.

Joaquín Llanos

El encuentro más atrayente de la noche resultó ser el que disputaron en la mesa 1 los entonces líderes Joaquín Llanos y Diego De Marzi. El juvenil abrió de blancas con su peón rey a la cuarta casilla y su contendiente replicó con la Defensa Francesa. La partida entró en los cauces tácticos y Joaquín pudo prevalecer tras cosechar dos peones de ventaja en un final de alfil contra caballo de De Marzi.

Con este triunfo, Llanos se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones en solitario.

En la mesa 2 los trebejistas Hugo Tarancón y Juan Rossi dividieron honores en una partida cambiante que tuvo al segundo con serias chances de triunfo pero que se fueron diluyendo en los apuros de tiempo.

Quien parece haber tomado impulso y sigue escalando posiciones es Anselmo Carrica, que logró derrotar con piezas negras al juvenil revelación del torneo Kevin García.

Por su parte, quien regresó al triunfo fue el veterano Edgardo Cabezón venciendo a su rival de turno Nelson Flores, luego de aprovechar gruesos errores de este último.

Tomás Lescano jugó una partida casi perfecta y despachó a Antonio Fernández que no encuentra la senda de la victoria.

Mientras que en una partida rápida, jugada a ritmo blitz, Mauro Llanos no tuvo contemplaciones y derrotó a Marcelo López.

Tuvo fecha libre Mario Ponce.

Con estos resultados, las posiciones cumplidas 4 fechas quedaron de esta manera:

1° Joaquín Llanos 4 puntos; 2° Diego De Marzi y Anselmo Carrica 3 puntos; 4° Juan Rossi y Hugo Tarancón 2,5 pts.; 6° Tomás Lescano, Kevin García, Mauro Llanos y Edgardo Cabezón 2 unidades; 10° Nelson Flores y Mario Ponce 1,5 pts.; 12° Antonio Fernández 1 punto; 13° Marcelo López 0,5 pts.

La próxima fecha (5°) se disputará el día miércoles 24 de marzo desde las 21:00 hs.:

Carrica vs. J. Llanos; De Marzi vs. Tarancón; M. Llanos vs. Rossi; Cabezón vs. Lescano; Ponce vs. García; Fernández vs. Flores. Libre tendrá López.

