Ferro Moreno, los colectivos, Analía Torres, el estacionamiento medido y Verna

El jefe comunal destacó la decisión de municipalizar el servicio de transporte y recordó que el servicio funciona con 17 colectivos. Afirmó que ya buscan reemplazante para Ferro Moreno, reiteró su opinión para que Verna encabece la fórmula para el Senado y dijo que trabajan día a día en obras de cloacas y asfalto.

El jefe comunal de Santa Rosa Luciano di Napoli, dialogó con Plan B y repasó la realidad de la ciudad. Reconoció que hay deficiencias en la prestación del transporte de colectivos y se mostró confiado en mejorar las frecuencias con la compra de más unidades.

En el acto de plantación de árboles, en el marco de actividades por la Semana de la Memoria, di Nápoli valoró la puesta en marcha del sistema de estacionamiento y las obras de cloacas y de asfalto iniciadas en Santa Rosa, entre otros temas.

En primer término, fue consultado sobre la designación de Analía Torres en el Directorio de Empatel y opinó que “no hay incompatibilidad con el cargo de concejala. Yo no tengo una decisión de parte de ella, de dejar el cargo. Al no haber incompatibilidad, podría ejercerlo, si ella tiene la posibilidad de tiempo para poder hacerlo”.

“Esta (su designación) fue una decisión que tomó el Gobernador. Será una decisión personal de ella si se queda o no en el Deliberante”, dijo a Plan B.

Consultado sobre la salida de Ferro Moreno, di Nápoli afirmó que “Santiago es un gran compañero de trabajo y funcionario. El año pasado fue muy duro para su área en general y su lugar específico. Él decidió priorizar su carrera como profesor universitario, tenía un objetivo político dentro de la Universidad y que planteó como parte de su decisión personal. En ese caso, uno no tiene más que agradecer el laburo que hizo hasta acá. Estamos evaluando y todavía no hay un reemplazo, probablemente a partir de la semana que viene aceptemos su renuncia y empezaremos a trabajar en su reemplazo”.

—Estaba en un lugar donde no hay muchas personas especializadas…

—Por supuesto, pero con voluntad de trabajo otros compañeros o compañeras pueden hacer muchas cosas. Quiero aclarar que el Plan Estratégico sigue adelante. Nosotros hicimos un montón de reuniones en el 2020 y van a seguir las reuniones este año también. Sí, él (por Ferro Moreno), tiene una capacidad específica y puntual y fue el coordinador de la elaboración del Plan. Pero no estaba solo abocado al Plan, también como subsecretario de Desarrollo Económico y a partir de allí, hay gente que lo puede hacer muy bien.

—¿Cómo arrancó la aplicación del Estacionamiento. Hemos recibido quejas de quienes tienen tarjetas de Débito del Banco de La Pampa, con dos números más y no la pueden usar…

—Es que el Banco está actualizando su sistema de tarjetas. Una vez que el Banco recambie el remanente de esas tarjetas viejas, podrán usar la tarjeta de débito. Mientras tanto, deberán ir al kiosco a comprar estacionamiento como lo hacen o cargando con tarjetas de cŕedito.

Arrancamos muy bien, estamos en un proceso con complejidades y ya más de 5500 vehículos bajaron la aplicación, se está utilizando, se tomó un periodo de ventana donde los inspectores ponen el cartelito que el vehículo está en infracción y desde esta semana se comienza con las infracciones de mal estacionamiento. Es muy sencillo y muy fácil. Es modernizar un sistema y usar algo que se utiliza en buenas partes de las capitales del país.

—Adecuaron los horarios de EMTU a los horarios escolares, pero Hay quejas por demoras de 30 minutos en algunas paradas…

—Son complejidades por la falta de colectivos. Las clases fueron arrancando con distintos horarios y nosotros hemos seguido el calendario por el ministerio de Educación. Sí es cierto que la empresa municipal de transporte está operando con 17 colectivos, que son insuficientes. Por eso lanzamos la licitación y espero que el 31 de marzo se presenten algunas empresas para poder comprar. Ya hemos destinado más de 150 millones de pesos para comprar 28 colectivos nuevos y si lo logramos, vamos a tener un mejor servicio y mejorar las frecuencias. Pero eso es paso a paso.

La decisión de municipalizar el servicio hizo que tengamos hoy empresa de transporte circulando. Con mil deficiencias,pero circulando. Los invito a que averigüen en ciudades del interior, con características como las de Santa Rosa y están todos parados los servicios de transporte desde el inicio de la pandemia. Aquí se pudo llevar adelante, porque lo presta el municipio.

—Hay quejas por calles que se arreglan y luego quedan mucho tiempo con el asfalto roto, eso se puede corregir?

—Estamos trabajando, pero lleva mucha inversión. Estamos mejorando las calles de Santa Rosa o arreglando cloacas o el asfalto, estamos muy presentes. Sí es cierto que va más rápido el área de saneamiento que el de vialidad y se está trabajando. Eso requiere de más maquinaria y material asfáltico, que cuesta mucho dinero, pero vamos mejorando. Y estamos viendo si podemos duplicar cuadrillas. Pero también está la cuestión de los recursos.

—Se anunciaron mejoras en los cuencos de Villa Germinal y Malvinas. ¿Se iniciaron las obras, previendo las lluvias?

—Estamos haciendo el mantenimiento de cuencos y el de las bombas instaladas para que puedan funcionar. Queremos dotarlas de autonomía energética con grupos electrógenos y el monitoreo a distancia. La otra cuestión tiene que ver con repotenciar el bombeo en el barrio Malvinas, ya que el cuenco chico del barrio Malvinas, vuelca en el cuenco grande de la Farinatti y si está lleno el de Malvinas y el de Farinatti, no tenemos dónde tirar agua.

Por eso, estamos haciendo un proyecto ejecutivo de obra para poder sacar más agua del de Malvinas al canal y que no vaya al otro cuenco. En los próximos 30 días estará el proyecto en marcha y luego la obra, que se licitará y se hará.

—Ya lo pediste vos y ahora Bensusán, ¿Verna tiene que ser candidato a senador?

—Carlos Verna es indiscutido. Es la persona en el peronismo que representa a la línea Plural, una línea mayoritaria que gobierna la provincia y representa a buena parte del sector del peronismo.

Y además, está su trayectoria en el Senado de la Nación. Le vendría bien a la provincia que Carlos sea Senador Nacional. Nuestro espacio, el kirchnerismo, merece tener representación parlamentaria y hemos propuesto a ‘Luchy’ Alonso para que lo acompañe.

—¿El espacio no pide Diputados para las legislativas?

—Estamos charlando. Pero primero debe tomar la definición el candidato a senador, si Verna será candidato o no. Todavía hay tiempo y eso se define en las últimas semanas, no hay que ser tan ansiosos. Lo prioritario es mantener la unidad del Frente Popular, para que no nos pase que vengan gobiernos neoliberales o la derecha. Y así nos fue, las pruebas están con los cuatro años de Mauricio Macri.

