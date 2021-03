Ziliotto consideró que quienes niegan el número de desaparecidos “ofenden a los argentinos”

Compartir esta noticia:











Este miércoles se vivió un emotivo acto en la localidad de Conhello, donde se llevó a cabo la conmemoración central del 45 aniversario del último Golpe de Estado en Argentina.

El gobernador Sergio Ziliotto llamó a no olvidar lo ocurrido “en esa oscura noche”, consideró que quienes niegan el número de detenidos-desaparecidos y dicen que los Derechos Humanos son un curro, “ofenden a los argentinos y los que dieron la vida por luchar por causas justas”. Fernando Pérez, hijo y hermano de desparecidos, entregó al mandatario provincial el pañuelo blanco de su madre, Felisa Nilda Sotelo, integrante de Madres de Plaza de Mayo.









El acto se hizo en memoria de Mario Aníbal Castro y Ramerio Pérez, ambos víctimas del terrorismo de Estado y oriundos de la localidad sede del acto central. También de Eduardo Alfredo Pérez y Felisa Sotelo, hijo y esposa de Ramerio.

Junto al Gobernador estuvieron los ministros de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán; de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio di Nápoli, y de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. También legisladores nacionales y provinciales, además de una importante cantidad de vecinos.

“Este pañuelo será una guía”

“Cuesta agregar palabras después de lo que hemos vivido. Realmente conocer en carne propia lo que significó esa noche, la más oscura que sufrió la democracia de nuestro país nos marca muy adentro, no solo para no olvidar lo que pasó sino principalmente luchar para que no vuelva a pasar”, expresó el gobernador Ziliotto.

“Por eso, como decía Fernando, el símbolo de ese pañuelo que Felisa me quería entregar personalmente va a ser una guía para aplicar políticas públicas, fijar políticas de Estado que tengan que ver especialmente con tener memoria, y tener memoria también no sólo para que no vuelva a ocurrir lo que pasó el 24 de marzo de 1976, sino también para tirarle con esta cruda realidad a aquellos que siguen negando lo que pasó; que siguen diciendo que no son 30.000 los detenidos desaparecidos y que los derechos humanos son un curro”, manifestó más adelante.

En ese sentido afirmó que quienes dicen eso “ofenden a los argentinos, pero especialmente ofenden a los que dieron la vida por luchar por causas justas, infinidad de causas, desde las organizaciones políticas, sindicales, luchando para que los trabajadores tuvieran una mejor vida, para que existiera la justicia social. Creo que muchas veces hay que dejar de lado las palabras y empezar con las acciones, por eso es necesario saber la verdad, por eso seguimos apoyando cada una de las instancias en las cuales, a partir de los procesos de juzgamiento se lleva adelante aquí en la provincia de La Pampa”.

“El próximo 12 de abril se conocerá la tercera etapa del juicio de la llamada Subzona 14, en democracia como corresponde, con el derecho a defensa que marca la Constitución Nacional, esa Constitución Nacional que patearon en una noche oscura y que no permitieron que ninguno de estos 30.000 hermanos y hermanas pudieran defenderse. Estos días de recuerdo, estas situaciones, nos llevan también a nosotros a marcarnos cuál es el camino y a trabajar en conjunto”.

Precisó que “hace pocos días hemos enviado a la Cámara de Diputados de la Provincia una nueva Ley de seguridad ciudadana o seguridad pública, con una profunda raigambre y respeto a los derechos humanos, tan simple, como casi imposible hasta ahora. Uno de los principales objetivos que tiene este proyecto de Ley, es una reivindicación a nuestros detenidos desaparecidos, porque no debemos olvidar que la Policía de La Pampa fue colaboracionista del proceso, de la noche oscura del 24 de marzo de 1976. Los convoco humildemente, como ciudadano no como Gobernador, a tener memoria, a luchar por la verdad y a exigir justicia”.

“Que nos digan dónde están los cuerpos”

Fernando Pérez, se mostró orgulloso por “estar presente en el pueblo, en el lugar que nació mi padre. Cuando entrábamos, comentábamos con mis hijos la emoción, la profunda emoción que nos invadía. Volver al lugar de los ancestros es volver al lugar donde necesariamente todos en algún momento necesitamos volver para saber de dónde venimos”.

“Para nosotros, que vivimos directamente la dictadura cívico militar como víctimas y sobre todo, aquellos que vivimos la desaparición forzada de algún familiar nuestro, tener un lugar tiene una relevancia importantísima. No hay forma hacer el duelo por nuestras familias, por eso pedimos todos los días de nuestras vidas que nos digan dónde están los cuerpos, necesitamos saberlo”, reclamó.

“Pasaron 45 años y los represores, los torturadores están vivos y aquellos que murieron, nunca dijeron la verdad. Nunca nos dijeron dónde están”.

“Mi madre tenía un deseo: poder transmitir con actos simbólicos lo que significó la lucha. Lo que significa nuestra lucha por la memoria, por la verdad y la justicia donde la impunidad estuvo presente. No es por nada que seguimos, y hoy, más que nunca, levantamos la bandera de la memoria y la verdad y la justicia. Principalmente la levantamos porque hay muchos que quieren que esto se olvide, así como en el gobierno anterior del ingeniero (Mauricio) Macri, permanentemente se cometían actos de negacionismo teniendo profundo desprecio por lo sentíamos las víctimas”, sostuvo.

En ese sentido rescató la figura del ex presidente Néstor Kirchner, “fue el único que en nombre del Estado argentino nos pidió perdón, el Estado terrorista fue el que cometió los hechos más aberrantes de nuestra historia. Por primera vez alguien nos pide perdón y abre una etapa que para nosotros fue de un valor impresionante”.

Al entregar el pañuelo blanco de su madre al Gobernador, le pidió que “cuando piensen en los actos que cotidianamente se llevan adelante desde el Estado provincial, no se olviden que hay luchas previas. Toda mi familia quería y luchaban por un pueblo con justicia social, simplemente eso”.

“Mi madre quería hacer eso Sergio, ella iba a venir a entregarte su pañuelo. Ojalá que este acto no sea un acto más, no sea un feriado más y nos pueda servir para reflexionar, para ver hacia donde estamos yendo. Tener el pañuelo de Lila con nuestros nombres es tener el pañuelo de las madres es tener el pañuelo de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Para nosotros es muy importante que no quede como un acto singular. Porque nosotros somos parte de una lucha colectiva”, finalizó.

“La defensa de los DDHH es política de Estado permanente”

El subsecretario de DDHH, Juan Pablo Fasce, reflexionó que “hoy estamos aquí para seguir haciendo memoria, para seguir buscando la verdad y para seguí promoviendo los actos de justicia que todavía están pendientes. Aquí en La Pampa dimos pasos importantes en tal sentido, naturalmente nos falta mucho por recorrer, hay resultados significativos que hemos logrado, pero tenemos que seguir este camino”.

“La defensa de los derechos humanos ha sido una política de Estado permanente en la Provincia de La Pampa, nuestro Gobernador así lo sostuvo y lo manifiesta cada vez que tiene oportunidad desde el primer día de su gestión. De hecho, no hace más que mantener y dar continuidad a una política de Estado que ya había impuesto su antecesor, Carlos Verna, pero él a diario nos compromete y nos insta a seguir profundizando este proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo.

“Un homenaje a los que no están”

El intendente anfitrión, Pablo Cervellini, además de recordar las figuras de Pérez y Castro, también hizo lo propio con el vecino de Eduardo Castex, Sergio García “que fue asesinado por la triple A. Sergio García, era una persona que tenía un vínculo muy estrecho con nuestra comunidad. Lamentablemente, en este homenaje no podemos contar con la presencia de dos personas que no dejaré de mencionar: Ángel, nuestro intendente, y Felisa, madre de Fernando, a quien quiero dedicar especialmente este homenaje y seguramente desde algún lugar nos estará acompañando y muy feliz de que su hijo esté pisando la tierra donde nació su padre”.

“Como todos sabemos venimos de un Gobierno nacional que durante 4 años se encargó de negar y minimizar lo sucedido durante la última dictadura, por suerte, nuestra Provincia ha sostenido a lo largo de todos los años políticas públicas comprometidas con los derechos humanos”, dijo el jefe comunal.

En este sentido precisó que hace poco tiempo “se anunció el ingreso al Registro de Víctimas de Terrorismo de Estado Pampeano a 15 personas más, incluidas Mario Aníbal Castro. Por eso es que hoy, a 45 años del Golpe de Estado, seguimos plantando memoria por los 30.000 compañeros muertos y desaparecidos, memoria para no olvidar lo sucedido y que nunca más una dictadura militar gobierne nuestro país; también pedimos verdad para llevar paz a miles de argentinos que sufrieron pérdidas irreparables”, finalizó.

