El PRO La Pampa defiende a Macri: “denuncias puede haber miles, pero por ahora son solo denuncias”

El presidente del PRO en nuestra provincia, Enrique Juan, asistió a la presentación de “Primer Tiempo”, el libro de memorias del expresidente Mauricio Macri y destacó que “ahora se conoce el por qué de muchas decisiones” y aseguró que “nuestro Gobierno no discrimnó a La Pampa”

En diálogo con el programa Las dos verdades, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa, Enrique Juan dijo que en la presentación del libro sintió “una gran emoción porque de alguna manera uno ha sido parte de esa gestión, que a mí me tocó desde el PAMI estar en relación con el gobierno nacional”

“En un momento donde en 2019 se vio que no había alcanzado, se había mejorado mucho, y esa emoción había quedado guardada, pero ahora se empieza a ver que uno logró mucho en ese momento, pero se esperaba más”, añadió,

– ¿Te alcanza la autocrítica del libro?

– Más que de autocrítica, hay que conocer los contextos y las situaciones, el por qué de algunas decisiones. En el libro explica muchas de estas cuestiones desde el mismo protagonista y ahí entendés porque toma esas decisiones. Ahí ves por qué fue tan gradual, por qué nombró a tal o cual juez, y ahí te queda claro.

Por ejemplo con el tema tarifas, a los pocos días el ministro de Energía decretó la emergencia porque estábamos en una catástrofe provocada porque importábamos energía con dólares que no teníamos. En ese tiempo nos decían que era una locura un aumento del 2% en combustibles y ahora hacen de 15% en un mes y no pasa nada.

Hay cosas que se hicieron mal, hay cosas que se hicieron bien y ahora podemos conocer por qué se tomaron las decisiones y te puede gustar o no pero está la explicación.

– ¿Asististe a un lanzamiento electoral de Macri y Cambiemos?

– No sé si fue un lanzamiento electoral o de presentación del libro. Es difícil separarlo porque el libro habla de una gestión de un presidente y donde indefectiblemente se va a hacer una comparación con lo que fue y lo que ha pasado en este año y medio de la actual gestión. Lo que si vi fue el acompañamiento de la inmensa mayoría de las personas que integran juntos por el Cambio.

– ¿Se tiene que ratificar el frente electoral?

– Sin dudas yo creo que hay muchas personas que no están de acuerdo con la gestión del gobierno justicialista y a partir de ellos, con el acuerdo en ideales y principios, la oposición puede trabajar en conjunto a partir de los puntos de coincidencia y luego buscar la persona que pueda representarlo.

En La Pampa la idea es trabajar juntos y de forma unida. Hoy cada espacio está definiendo sus prioridades y candidatos, por eso todavía no estamos hablando como un frente electoral, pero sucederá en el corto plazo.









– ¿Qué te parece la denuncia de corrupción por el crédito del FMI que le hizo el Gobierno Nacional?

Desde mi punto de vista no tiene fundamento alguno, en lugar de juzgar si fue mal tomado el crédito, hay que ver la situación en la que nos dejaron el país. De cada tres pesos que nos dio el fondo, dos eran para pagar deuda y uno para infraestructura. Cristina antes de dejar la función firmó un decreto para que se le pagara a las provincias las deudas generadas desde 2003 y dejó al país en una situación calamitosa. Y eso a su vez, generó que con nuestro gobierno muchas provincias pudieran saldar sus economías. La denuncia no tiene ni fundamento.

– Hay varias denuncias más de corrupción del Gobierno de Macri…

– Se busca la independencia de los poderes, para eso es necesario tener jueces independientes que juzguen de la misma manera a todos. La justicia tiene que llegar a las últimas consecuencias y si alguien hizo algo mal, tendrá que pagar, tendrá que estar adentro.

– ¿Se automancharon la bandera de la transparencia?

– Mirá, denuncias podes denunciar mil cosas, pero la justicia lo tiene que demostrar. Por ahora son solo denuncias.

– En pocos meses el actual Gobierno nacional, que tiene una economía aún peor que la de Marcri, a La Pampa ya le dieron 2 mil viviendas, ¿eso no confirma que había discriminación a la provincia a la hora de otorgar viviendas?

– En 2019 la provincia ahorró 2 mil millones de pesos que pueden ser la plata que ahora dicen que van a destinar a viviendas. Hay que separar lo que es anuncio y ver si todos esos fondos que ahora el Gobierno dice que va a mandar, finalmente llegan. Además, la plata a la provincia llegó y el Gobierno pampeano decidió ahorrarla y ponerla en un plazo fijo, y esa decisión implica a su vez decidir no hacer viviendas. No es cierto lo de la discriminación, pero el peronismo y el kirchnerismo lograron instalarlo, pero no fue cierto. Numéricamente queda demostrado que no hubo discriminación a La Pampa. Puede haber sido mal comunicado, puede el oficialismo haberlo instalado y haber ganado esa discusión, con lo cual tenemos que hacer una autocrítica a la forma de comunicar las acciones de gobierno.

