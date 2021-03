“La subordinación política del gobernador Ziliotto al presidente Fernández, perjudica a la provincia”

Compartir esta noticia:











El diputado de Propuesta Federal, Martín Ardohain, expresó el rechazo del bloque a la refinanciación de pasivos entre la Anses y la provincia de La Pampa.









Ardohain votó contra el financiamiento del déficit del sistema previsional de la Provincia para el ejercicio 2018, que acordó el gobierno pampeano con la ANSES. El valor provisorio del mismo es de 1.231 millones de pesos.

ANSES transfirió en concepto de anticipo la suma de $ 347.154.348 y se comprometió a abonar el resto en 6 cuotas mensuales. Pero el desembolso estaba supeditado a la aprobación de la Cámara de Diputados.

El bloque de Propuesta Federal votó en contra. Ardoahin, presidente de la bancada argumentó que «en los acuerdos firmados en mayo y agosto de 2016 entre la Nación y las provincias, se acordó reducir la detracción de los quince puntos porcentuales de los recursos coparticipables, es decir la devolución de los recursos que genuinamente le correspondían a las provincias.”

“En esos acuerdos se generó este préstamo de libre disponibilidad cuyo monto equivalía a 6% de la coparticipación de 2016 y a 3% para los años 2017,2018 y 2019.La tasa de ese préstamo se fijaba en la tasa de interés BADLAR para bancos privados con un subsidio del Tesoro Nacional para que la tasa a aplicar fue de 15% para 2016 y 2017 y del 12% para 2018 y 2019″, detalló.

El diputado remarcó que “en la refinanciación que se propone, la tasa BADLAR se aplica en forma completa porque ya no tiene el subsidio del Tesoro Nacional. No estamos de acuerdo con los términos de refinanciación de este crédito por cuanto en el aspecto financiero ya no representa una ventaja considerable. Con esta posición no estamos planteando que La Pampa deba desembolsar 885 millones de pesos para cancelar esta obligación», sostuvo.

“Debemos recordar que hace unos meses el propio gobernador decidió no suscribir un nuevo pacto fiscal para no desistir de las demandas ya iniciadas contra el Estado Nacional. Tiene entonces las herramientas para proseguir con las acciones de cobro. La subordinación política del gobernador Ziliotto al presidente Fernández, perjudica a la provincia”, repasó.

Querella contra Macri por el préstamo del FMI

Durante la sesión el oficialismo aprobó el proyecto por el cual declaran el beneplacito en referencia a la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de iniciar una «querella criminal» contra los responsables de la toma de préstamo con el FMI.

Sobre esto, el diputado del PRO expresó que “el gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande de -3,8% del PBI en 2015. A partir de 2018, la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado con -0,4% del PBI. Dos de cada tres dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas. La deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a US$ 241.000 millones. Estos datos actualmente aparecen en la página web del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán», aseveró.

Ardohain finalizó diciendo que «lo que busca el oficialismo es utilizar este tema para imputar judicialmente al expresidente y de alguna forma empardar su situación con la actual vicepresidenta que ha utilizado sus fueros para eludir en varias oportunidades su responsabilidad frente a las causas que la tienen como procesada. No somos lo mismo.”

