Le secuestraron el papagayo que tenía hace 10 años: “Hago lo que sea, sólo quiero que mi hija esté bien”

Un vecino del barrio Matadero, les solicita a las autoridades de la Dirección de Recursos Naturales que le devuelvan un loro que tiene hace 10 años. Señaló que lo compró en un criadero de Bahía Blanca y que su hija está muy mal por no poder ver al animal.

Mario Balquinta contó que el lunes 15 de marzo tuvo un allanamiento por parte de la policía, donde la orden era por armas ilegales: “les explico que yo tengo armas porque me gusta cazar y están todas con sus papeles y en regla, incluso les muestro todo, igualmente me tiraron y revolvieron la casa y como no pudieron encontrar nada llamaron a personal de abigeato”, contó Mario al periodista Daniel Lucchelli.









Continuó indicando que “Vinieron los de abigeato, a pesar de que la orden era por allanamiento, y mientras yo hablaba con el garage con la policía, entraron y se llevaron un loro, un papagayo que es de mi hija hace 10 años. Mi hija como el loro se van a morir de tristeza, ambos se criaron juntos, ella tiene 11 años”.

“Me mandaron a Fauna y me dijeron que no me lo iban a dar porque el loro está en contrabando. Yo lo compre legal en Bahía Blanca y me dicen que no, y no me lo dejan ver”.

-¿Cómo esta tu hija?

– Muy mal, todos los días me dice donde esta Carlitos y llora la nena por el loro. La ausencia de él provocó que hoy ella no quiere realizar sus actividades normalmente como comer, estudiar, llora todo el tiempo, buscando así de esa manera aislarse. Te puedo contar que una vez fuimos de vacaciones y nos debimos volver porque el loro estaba recaído, y cuando la vio a ella hizo lo mismo que los perros cuando extrañan, se pusieron a jugar se notaba su alegría. El loro es uno más de la familia.

-¿Sabes qué pasó con el loro?

-No, y me preocupa mucho el loro el no saber qué pasó o qué hicieron con él. Además, si lo quieren devolver a un hábitat donde él no está acostumbrado.

-¿Qué te dijeron en fauna?

-Me dicen que el loro no tiene que estar en cautiverio, pero el loro anda en la casa suelto tiene su jaula donde está su comida, pero la puerta esta abierta. Acá vivía suelto lo pueden decir los vecinos. El loro no está maltratado.

-¿Qué solicitas?

-Pido que si se puede hacer algo para recuperar al loro, si tengo que pagar una multa o tienen que venir a controlarlo yo hago lo que sea, sólo quiero que este bien la nena y el loro. También debe estar triste él, sin nosotros y encerrado en una jaula.

